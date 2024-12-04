scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारSuzlon ने फिर पकड़ी रफ्तार, क्या 90 रूपये पर जाएगा?

Suzlon ने फिर पकड़ी रफ्तार, क्या 90 रूपये पर जाएगा?

बुधवार के कारोबार में सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, क्योंकि कंपनी ने अपडेट दिया कि उसने ग्रीन इस्पात उत्पादन में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त 302.4 मेगावाट पवन परियोजना के लिए जिंदल रिन्यूएबल्स के साथ साझेदारी की है।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Dec 4, 2024 12:54 IST
इसके साथ ही, सुजलॉन एनर्जी के पास अब कर्नाटक में एक ही ग्राहक से भारत का सबसे बड़ा संचयी वाणिज्यिक और औद्योगिक (सीएंडआई) ऑर्डर है, जो कुल 702.4 मेगावाट है। पिछले महीने, जिंदल रिन्यूएबल्स ने कोप्पल क्षेत्र में 400 मेगावाट के ऑर्डर के लिए सुजलॉन एनर्जी के साथ साझेदारी की थी।

बीएसई पर शेयर 2.62 फीसदी बढ़कर 67.13 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। 2024 में अब तक शेयर 73.08 फीसदी चढ़ा है, जबकि इसी अवधि में बीएसई सेंसेक्स में 12.27 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

रणनीतिक समझौते के तहत, सुजलॉन एनर्जी 96 अत्याधुनिक एस144 पवन टर्बाइन जनरेटर (डब्ल्यूटीजी) हाइब्रिड लैटिस (एचएलटी) टावरों के साथ आपूर्ति करेगी, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 3.15 मेगावाट है। उत्पादित ऊर्जा का उपयोग छत्तीसगढ़ और ओडिशा में स्थित इस्पात संयंत्रों में कैप्टिव खपत के लिए किया जाएगा, जिससे उनकी परिचालन स्थिरता बढ़ेगी और भारत के हरित ऊर्जा संक्रमण में योगदान मिलेगा।

सुजलॉन के उपाध्यक्ष गिरीश तांती ने कहा, "हमें जिंदल रिन्यूएबल्स से दोबारा मिले ऑर्डर की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जो हमारी साझेदारी को और मजबूत करता है और उनके द्वारा हम पर रखे गए भरोसे को दर्शाता है। यह सहयोग हमारे संयुक्त ग्रीन स्टील मिशन को आगे बढ़ाएगा, साथ ही 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से 50% बिजली बनाने के भारत के महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा।"

सुजलॉन समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेपी चालसानी ने कहा कि इस तरह की पहल, इस्पात जैसे कठिन क्षेत्रों को टिकाऊ विकास के मॉडल में बदलने के लिए महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा, "औद्योगिक परिचालन में नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण न केवल एक अवसर है, बल्कि स्वच्छ और हरित भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
ankur tyagi
Dec 4, 2024