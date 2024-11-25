Suzlon BHEL Share News| सुजलॉन और BHEL समेत इन शेयरों पर BUY रेटिंग

JM फाइनेंशियल ब्रोकरेज फर्म ने इन शेयरों को BUY रेटिंग दी है और अनुमान लगाया है कि इनमें निवेशकों को 67% तक का रिटर्न मिल सकता है। आइए इन शेयरों के नाम जानते हैं

1. Oil India Limited

रेटिंग: BUY

संभावित रिटर्न: 44.9%

ऑयल इंडिया का शेयर अपने एक साल के उच्चतम स्तर से 37.6% गिर चुका है।

वर्तमान प्राइस: ₹519 (2.26% की बढ़त, 25 नवंबर 2024)।

2. Suzlon Energy Limited

रेटिंग: BUYसंभावित रिटर्न: 37.2%

सुजलॉन का शेयर अपने एक साल के उच्चतम स्तर से 34.1% नीचे है।

वर्तमान प्राइस: ₹65.9 (1.15% की बढ़त, 25 नवंबर 2024)।

3. Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)

रेटिंग: BUY

संभावित रिटर्न: 67.4%

बीएचईएल का शेयर एक साल के उच्चतम स्तर से 33.5% नीचे है।

वर्तमान प्राइस: ₹244 (3.92% की बढ़त, 25 नवंबर 2024)।

4. Global Health Limitedरेटिंग: BUY

संभावित रिटर्न: 35.5%ग्लोबल हेल्थ का शेयर अपने एक साल के उच्चतम स्तर से 32.6% गिर चुका है।

वर्तमान प्राइस: ₹1,106 (0.67% की गिरावट, 25 नवंबर 2024)।

5. Gujarat Gas Limited

रेटिंग: BUY

संभावित रिटर्न: 42.6%

गुजरात गैस का शेयर अपने एक साल के उच्चतम स्तर से 29.2% नीचे है।

वर्तमान प्राइस: ₹468 (3.92% की बढ़त, 25 नवंबर 2024)।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

