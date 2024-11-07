इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के दमदार Q2 नतीजों से स्टॉक हुआ रॉकेट!

कंस्ट्रक्शन कंपनी NCC लिमिटेड ने 7 नवंबर, गुरुवार को अपने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने साल दर साल (YoY) आधार पर सभी प्रमुख वित्तीय मापदंडों में बढ़ोतरी दर्ज की है।

इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹174.8 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही से लगभग दोगुना है। पिछले साल इसी तिमाही में NCC का नेट प्रॉफिट ₹86.2 करोड़ था। रेवेन्यू की बात करें तो यह ₹5,196 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही के ₹4,719 करोड़ से 10% अधिक है।

कंपनी का कामकाजी मुनाफा यानि EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortisation) में भी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई, जो साल दर साल 45.8% बढ़कर ₹443 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल यह ₹303.7 करोड़ था। EBITDA मार्जिन इस तिमाही में 200 बेसिस प्वाइंट्स से बढ़कर 8.5% हो गया, जबकि पिछले साल यह 6.4% था।

कंसोलिडेटेड आधार पर NCC ने सितंबर तिमाही के लिए ₹2.6 का अर्निंग्स पर शेयर (EPS) रिपोर्ट किया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में EPS ₹1.23 था। कंपनी ने अक्टूबर महीने में ₹3,496 करोड़ के नए ऑर्डर्स हासिल किए, जिसमें से ₹2,684 करोड़ का ऑर्डर बिल्डिंग बिजनेस से ₹538 करोड़ का इलेक्ट्रिकल डिवीजन से और ₹274 करोड़ का ऑर्डर जल और अन्य बिजनेस से था।

NCC के शेयरों में अर्निंग्स अनाउंसमेंट के बाद तेज़ी आई और यह दिन के उच्चतम स्तर पर ₹318.3 पर 3.2% बढ़त के साथ बंद हुआ। 2024 में अब तक इस स्टॉक में 91.1% की बढ़ोतरी हो चुकी है, हालांकि हाल ही में इसके शिखर ₹364 से 12% की गिरावट भी आई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

