100 रुपए के Stock में तूफानी तेजी! दो दिन में 25 प्रतिशत भागा शेयर

हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी Niva Bupa के शेयरों में इन दिनों जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। बुधवार को कंपनी के शेयर लगभग 18% की तेजी के साथ कारोबार करते दिखे। इससे पहले मंगलवार को भी इसमें 10% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई थी।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 4, 2024 15:42 IST
Stock market analysts said the strength in the broader market should not be confused with the fundamental strength, particularly for midcaps.

हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी Niva Bupa के शेयरों में इन दिनों जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। बुधवार को कंपनी के शेयर लगभग 18% की तेजी के साथ कारोबार करते दिखे। इससे पहले मंगलवार को भी इसमें 10% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई थी। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह 21 दिसंबर को होने वाली GST काउंसिल की बैठक में बीमा प्रीमियम पर GST दरों में कटौती से जुड़ी खबरें हैं, जो निवेशकों के बीच उत्साह का कारण बन रही हैं।

Niva Bupa ने बनाया ऑलटाइम हाई

बुधवार को Niva Bupa के हेल्थ इंश्योरेंस स्टॉक्स ने ₹81.93 के पिछले बंद से लगभग 18% की बढ़त हासिल करते हुए ₹97.42 के नए ऑलटाइम हाई पर पहुंच गए। यह महत्वपूर्ण है कि कंपनी ने पिछले महीने ही शेयर बाजार में डेब्यू किया था। इसका IPO 7 नवंबर 2024 को ओपन हुआ था और 11 नवंबर तक बोली लगाई जा सकती थी। कंपनी के शेयर 14 नवंबर 2024 को ₹78.5 के स्तर पर लिस्ट हुए थे।

GST कटौती पर बढ़ी खरीदारों की उम्मीदें

दरअसल, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में गठित एक मंत्री समूह ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही, वरिष्ठ नागरिकों के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी से पूरी छूट देने की भी सिफारिश की गई है, जबकि अन्य नागरिकों को ₹5 लाख प्रति वर्ष तक के कवरेज वाली पॉलिसियों पर जीएसटी छूट का लाभ मिलेगा। इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला 21 दिसंबर 2024 को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इस घोषणा से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी जा रही है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
