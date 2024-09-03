scorecardresearch
Stocks to Watch: Zee, HAL, Adani Power, Mediassist, NMDC, IEX, Vedanta आज इन शेयरों पर रहेगी नजर

केन्स टेक्नोलॉजी : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, केन्स सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो संड, गुजरात में एक सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करेगी (₹3,307 करोड़)।

Ankur Tyagi
NEW DELHI,UPDATED: Sep 3, 2024 07:18 IST
आज जिन शेयरों में खबरें हैं वो इस प्रकार हैं

Zee: सुभाष चंद्रा ने SEBI प्रमुख पर आरोप लगाया कि उन्होंने सोनी को विलय से दूर किया। चंद्रा SEBI प्रमुख के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं और अन्य कॉरपोरेट हाउसों से भी इसमें शामिल होने का आग्रह किया है।

HAL: भारतीय वायुसेना को HAL से ₹26,000 करोड़ के सौदे में Su-30 MKI बेड़े के लिए 240 एयरो-इंजन प्राप्त होंगे।

अदानी पावर: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश से अदानी पावर के ₹280 करोड़ के रिफंड दावे पर जवाब मांगा।

मेडी असिस्ट: बेस्सेमर इंडिया ने कंपनी में एक ब्लॉक डील की शुरुआत की है। डील का आकार ₹540.94 करोड़ बताया जा रहा है, जिसमें प्रति शेयर ₹570 की फ्लोर प्राइस पर शेयरों की पेशकश की गई है।

मैट्रिमोनी.कॉम : मैचमेकिंग सेवा प्रदाता ने कहा कि कंपनी 5 सितंबर, 2024 को इक्विटी शेयरों की बायबैक का प्रस्ताव पर विचार करेगी।

वेलस्पन कॉर्प :बोर्ड ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, वेलस्पन पाइप्स इंक, संयुक्त राज्य अमेरिका में हाई-फ्रीक्वेंसी इंडक्शन वेल्डिंग पाइप निर्माण और कोटिंग क्षमताओं को अपग्रेड करने के लिए लगभग $100 मिलियन के निवेश को मंजूरी दी है।

NMDC: कंपनी ने अगस्त 2024 के लिए अपने लौह अयस्क उत्पादन में 10% सालाना गिरावट की रिपोर्ट दी, कुल 3.07 मिलियन टन, जबकि पिछले साल के समान महीने में 3.41 मिलियन टन था।

मारुति सुजुकी : अगस्त 2024 के लिए कुल उत्पादन में 2.2% सालाना वृद्धि दर्ज की, जिससे उत्पादन अगस्त 2023 में 1.65 लाख इकाइयों की तुलना में 1.69 लाख इकाइयों तक पहुंच गया।

IEX :इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने इंटरनेशनल ट्रैकिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन और एविडेंट ईवी लिमिटेड के साथ एक "इश्युअर एग्रीमेंट" में प्रवेश किया। यह समझौता ICX को भारतीय बाजार में अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों (I-RECs) का स्थानीय जारीकर्ता के रूप में कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है।

वेदांता : कंपनी ने ₹20 प्रति शेयर का तीसरा अंतरिम लाभांश घोषित किया है।

अदानी ग्रीन : बोर्ड ने अदानी रिन्यूएबल एनर्जी सिक्स्टी फोर लिमिटेड और टोटल एनर्जीज रिन्यूएबल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते सहित बाध्यकारी दस्तावेजों के निष्पादन को मंजूरी दी है।

पूनावाला फिनकॉर्प : लिमिटेड ने निजी प्लेसमेंट के माध्यम से ₹425,00,00,000 तक के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCDs) जारी करने की मंजूरी दी है।

वेस्टलाइफ फूडवर्ल्ड : स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि इसकी सहायक कंपनी, हार्डकैसल रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में सुश्री अमीषा जैन का कार्यकाल समाप्त हो गया है।

ICICI बैंक : कंपनियों ने मधाबी पुरी बुच को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद कोई वेतन या ESOPs नहीं दिया है, सिवाय उनके सेवानिवृत्ति लाभ के।

ग्लोबस स्पिरिट : एलप्रो इंटरनेशनल लिमिटेड ने ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड के 179,715 शेयर ₹1112.88 प्रति शेयर की दर से खरीदे। कुल मूल्य: ₹20 करोड़।

RITES :गुजरात के अहमदाबाद में राज्य कर (SGST) के सहायक आयुक्त कार्यालय से अप्रैल 2019 से मार्च 2020 की अवधि के लिए ₹38,30,49,704/- के कर मांग का आदेश प्राप्त हुआ।

लेमन ट्री होटल्स: लिमिटेड ने एक नई संपत्ति, लेमन ट्री होटल, गिर, गुजरात के लिए एक लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो वित्तीय वर्ष 2030 में खुलने की उम्मीद है।

LIC : जम्मू और कश्मीर, असम, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए GST, ब्याज और पेनल्टी के संग्रह के लिए GST अधिकारियों से आदेश प्राप्त हुआ (₹40,57,71,228)।

मुथूट कैपिटल : कंपनी ने ₹20 करोड़ की वाणिज्यिक पत्र जारी की है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 3, 2024