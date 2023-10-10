Stocks To Watch : आज किन शेयरों पर रहेगी नज़र, कौन से स्टॉक हैं फेवरेट?
बाज़ार के उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्लोबल बाजार से निगेटिव संकेत मिल रहे हैं। Israel हमले को लेकर भी बाज़ारो में असर देखने को मिलेगा। ऐसे बाज़ार में आज किन शेयरों पर सबकी नजर रहने वाली है। आज कई कंपनियों के शेयर में काफी असर देखने को मिल सकता है।
Mazagon Dock : कंपनी के शेयर में अभी भी मोमेंटम है। कंपनी ने यूरोपीय क्लाइंट के साथ 10 हाइब्रिड पावर जहाज बनाने का करार किया है।
CONCOR : एग्जिम वॉल्यूम्स सितंबर तिमाही में 3.5% तक सालाना आधार पर बढ़ा है। जबकि, घरेलू वॉल्यूम में भी सालाना आधार पर 26.13% की बढ़त देखने को मिली है. सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर कंपनी की कुल वॉल्यूम में 7.59% की बढ़त देखने को मिल रही है।
Adani Enterprises: अदाणी ग्रुप (Adani Group) ने लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स (Financial Times) के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अदाणी ग्रुप ने कहा कि FT अपनी प्रस्तावित स्टोरी में कंपनी के खिलाफ पुराने और आधारहीन मामलों को आधार बनाकर झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है।
Indian Oil: कंपनी ने 9 अक्टूबर, 2023 को अनुज जैन को डायरेक्टर (फाइनेंस) नियुक्त किया है।
IDFC First Bank: बैंक मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में अपना ऑफिस कैम्पस NSDL को 198 करोड़ रुपये में बेचेगा।