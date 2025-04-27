scorecardresearch
NewsऑटोTata Harrier को टक्कर देने वाली Mahindra XUV700, अब EMI पर इतनी सस्ती

Tata Harrier को टक्कर देने वाली Mahindra XUV700, अब EMI पर इतनी सस्ती

अगर आप Mahindra XUV700 खरीदने का सोच रहे हैं, लेकिन आप एक साथ फुल पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए है। इस आर्टिकल में हम आपको Mahindra XUV700 के ईएमआई कैलकुलेशन के बारे में पूरी जानकारी देंगे।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 27, 2025 12:12 IST
Mahindra XUV700
Mahindra XUV700

भारतीय सड़कों पर महिंद्रा की गाड़ियां पहले से ही काफी पसंद की जाती हैं। अब अगर कोई SUV लेने का सोच रहा है तो Mahindra XUV700 सबसे पॉपुलर ऑप्शन बन चुकी है। इस गाड़ी के फीचर्स इतने दमदार हैं कि ये Tata Harrier और Scorpio N जैसी SUVs को भी कड़ी टक्कर देती है।

एक्स-शोरूम कीमत से लेकर ऑन-रोड तक की जानकारी

XUV700 की एक्स-शोरूम कीमत ₹14.49 लाख से शुरू होती है और ₹25.14 लाख तक जाती है। अगर आप इसका MX 7-Seater पेट्रोल वेरिएंट खरीदना चाहते हैं तो ऑन-रोड कीमत करीब ₹17 लाख पड़ती है।

डाउन पेमेंट से लेकर लोन तक का पूरा हिसाब (Mahindra XUV700 EMI Calclation)

अगर आप एक बार में फुल पेमेंट नहीं करना चाहते तो इस कार को फाइनेंस प्लान के जरिए भी खरीदा जा सकता है। आपको करीब ₹1.69 लाख की डाउन पेमेंट करनी होगी। इसके बाद आप ₹15.23 लाख का लोन ले सकते हैं, जो आपके क्रेडिट स्कोर (Cedi Score) पर  डिपेंड करेगा।

कितनी EMI देनी होगी

अगर आप चार साल के लिए लोन लेते हैं और ब्याज दर 9% है तो हर महीने आपको ₹38,000 की EMI देनी होगी। अगर आपकी सैलरी करीब ₹50,000 है तो भी आप इस SUV को आराम से खरीदने की सोच सकते हैं। हालांकि, ये पूरी तरह आपके खर्चों और बजट पर डिपेंड करता है।

अलग-अलग लोन पीरियड पर क्या रहेगी EMI?

5 साल का लोन के लिए ₹32,000 की मंथली ईएमआई रहेगी। वही, 6 साल का लोन के लिए ₹27,500 प्रति माह का ईएमआई रहेगा। इसी तरह  7 साल का लोन के लिए आपको हर महीने ₹24,500 की ईएमआई देनी होगी।

XUV700 क्यों है स्मार्ट च्वाइस? (Why Mahindra XUV700 Is best Option?)

XUV700 का डिजाइन, सेफ्टी फीचर्स और स्पेस इसे एक फैमिली SUV के तौर पर परफेक्ट बनाते हैं। साथ ही इसका फाइनेंस ऑप्शन इसे मिडिल क्लास के लिए और भी सुलभ बना देता है। इसलिए अगर आप SUV खरीदने का सोच रहे हैं, तो XUV700 एक दमदार ऑप्शन हो सकता है।

