Stocks To Watch Today: आज किन शेयरों पर रहेगी नजर?

Bharti Airtel Ltd: एयरटेल बिजनेस ने "एयरटेल एडवांटेज" लॉन्च किया। वैश्विक इंटरकनेक्ट समाधानों के लिए पूरी तरह से स्वचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म है।

एयरटेल बिजनेस ने

LUPIN LIMITED: कंपनी ने समरसेट, न्यू जर्सी में स्थित अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नोवेल लेबोरेटरीज इंक को यूनाइटेड स्टेट्स फूड से एएनडीए के लिए मंजूरी मिलने के बाद डायजेपाम रेक्टल जेल, 10 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम, रेक्टल डिलीवरी सिस्टम के लॉन्च की घोषणा की।

advertisement

LUPIN LIMITED

ICICI Lombard General Insurance Company Limited: कंपनी को केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ("अधिनियम") बिहार जीएसटी की धारा 73(9) के तहत संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, पटना - I से एक आदेश प्राप्त हुआ है। 1 नवंबर, 2023 को अधिनियम 2017। आदेश जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि से संबंधित है और कंपनी को ₹46,234,809/- की मांग का भुगतान करने की आवश्यकता है जिसमें ₹5,969/- और ₹4,202,622/- का ब्याज और जुर्माना शामिल है।

ICICI Lombard General Insurance Company Limited

Amines & Plasticizers Ltd: कंपनी ने रुपये का टर्म लोन चुका दिया है। अपने आंतरिक संसाधनों से पूरे 14 करोड़ रु. इसके अलावा, कंपनी द्वारा उक्त टर्म लोन के लिए शुल्क की संतुष्टि के लिए आवश्यक फॉर्म दाखिल किया गया है। कंपनी ने रुपये का टर्म लोन चुका दिया है

Atul Limited: कंपनी के प्रत्येक ₹ 10/- अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों की बाय-बैक के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बोर्ड की बैठक 07 नवंबर, 2023 को होगी।

शेयरों की बाय-बैक के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बोर्ड की बैठक 07 नवंबर, 2023 को होगी

GOGIA CAPITAL SERVICES LIMITED: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) ने 33,45,000/- रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। उनके ईमेल दिनांक 23 अक्टूबर 2023 के माध्यम से मार्च 2023 के महीने में निरीक्षण किया गया।

NSE ने 33,45,000/- रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है

Advait Infratech Ltd: कंपनी ने 1 नवंबर, 2023 को केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ उत्तराखंड सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) में प्रवेश किया है। यह एमओयू 12 महीने की अवधि के लिए वैध है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य संयुक्त रूप से एक सौर पार्क विकसित करना है उत्तराखंड राज्य में।

Advait Infratech Ltd

Saurashtra Cement Limited: कंपनी 'हाथी प्राइम' नाम से एक नया उत्पाद संस्करण लॉन्च कर रही है, जो एक प्रीमियम पोर्टलैंड पॉज़ोलाना सीमेंट है। यह कच्चे माल के अनूठे मिश्रण का उपयोग करने वाला एक विशेष सीमेंट है और सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड की ओर से एक शीर्ष पेशकश है।

advertisement

कंपनी 'हाथी प्राइम' नाम से एक नया उत्पाद संस्करण लॉन्च कर रही है

IFL Enterprises Limited: बोर्ड ने बताया कि केवल बोनस शेयर जारी करने के उद्देश्य से 17 नवंबर, 2023 की रिकॉर्ड तिथि को वापस ले लिया गया है। आगे सूचित करें कि, एक बार जब बोर्ड शेयरों के बोनस जारी करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि तय कर लेता है, तो इसे अनुपालन में एक्सचेंज को सूचित किया जाएगा।

बोनस शेयर जारी करने के उद्देश्य से 17 नवंबर, 2023 की रिकॉर्ड तिथि को वापस ले लिया गया है

JK Lakshmi Cement Limited: बोर्ड ने ₹ 225 करोड़ की लागत से प्रति वर्ष 13.50 लाख टन की अतिरिक्त ग्राइंडिंग यूनिट लगाकर सूरत में मौजूदा स्प्लिट लोकेशन ग्राइंडिंग यूनिट की क्षमता बढ़ाने को मंजूरी दे दी।

JK Lakshmi Cement Limited

Praveg Limited: कंपनी ने अपनी तीन (3) लक्जरी संपत्तियों - होटल ग्रैंड यूलोगिया, धोलावीरा रिज़ॉर्ट और व्हाइट रैन रिज़ॉर्ट के भव्य उद्घाटन की घोषणा की। अहमदाबाद में प्रवेग का ग्रैंड यूलोगिया होटल, धोलावीरा रिज़ॉर्ट और कच्छ में व्हाइट रैन रिज़ॉर्ट अब चालू हो गए हैं।

advertisement

कंपनी ने अपनी 3 लक्जरी संपत्तियों के भव्य उद्घाटन की घोषणा की

Tata Motors Limited: कंपनी की ईवी सहायक कंपनी ने प्रीमियम ईवी विकसित करने के लिए जेएलआर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अविन्या अवधारणा पर आधारित टाटा मोटर्स की तीसरी पीढ़ी की ईवी को जेएलआर के विद्युतीकृत मॉड्यूलर आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पर विकसित किया जाना है। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जेएलआर को रॉयल्टी शुल्क का भुगतान करेगी।