scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारStocks To Watch Today: HDFC Bank, Ultratech, Kotak Bank, Wipro, TechM, JSW Steel, RBL Bank & GRSE

Stocks To Watch Today: HDFC Bank, Ultratech, Kotak Bank, Wipro, TechM, JSW Steel, RBL Bank & GRSE

HDFC Bank: भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता ने सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए कर के बाद स्टैंडअलोन लाभ 5.3 प्रतिशत बढ़कर 16,821 करोड़ रुपये होने की सूचना दी। तिमाही के दौरान इसकी शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) 10 प्रतिशत बढ़कर 30,113 करोड़ रुपये हो गई। एचडीएफसी बैंक ने एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के 12,500 करोड़ रुपये के आईपीओ को भी मंजूरी दे दी।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 21, 2024 08:23 IST
Its earnings per share for the quarter ended September 30, 2024 stood at Rs 23.4 and book value per share as of September 30, 2024, was at Rs 631.4. 
Its earnings per share for the quarter ended September 30, 2024 stood at Rs 23.4 and book value per share as of September 30, 2024, was at Rs 631.4. 

शुक्रवार को बीएसई सेंसेक्स 218.14 अंक या 0.27 प्रतिशत बढ़कर 81,224.75 पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी 50 104.20 अंक या 0.42 प्रतिशत बढ़कर 24,854.05 पर बंद हुआ। सोमवार, 21 अक्टूबर, 2024 को ओपनिंग बेल से पहले ये शेयर सुर्खियों में रह सकते हैं:

Q2 परिणाम आज: अल्ट्राटेक सीमेंट, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 360 वन डब्ल्यूएएम, साइएंट डीएलएम, ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एचएफसीएल, ग्रेविटा इंडिया, सुप्रीम पेट्रोकेम, महाराष्ट्र स्कूटर्स, सिटी यूनियन बैंक, रूट मोबाइल, ऑरियनप्रो सॉल्यूशंस और अन्य आज बाद में सितंबर 2024 तिमाही के लिए अपने परिणामों की घोषणा करेंगे।

advertisement


HDFC Bank: भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता ने सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए कर के बाद स्टैंडअलोन लाभ 5.3 प्रतिशत बढ़कर 16,821 करोड़ रुपये होने की सूचना दी। तिमाही के दौरान इसकी शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) 10 प्रतिशत बढ़कर 30,113 करोड़ रुपये हो गई। एचडीएफसी बैंक ने एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के 12,500 करोड़ रुपये के आईपीओ को भी मंजूरी दे दी।


Wipro: आईटी समाधान क्षेत्र की इस कंपनी ने जीवन विज्ञान क्षेत्र में नए व्यावसायिक अवसरों की खोज के लिए 10 अक्टूबर से अमेरिका में अपनी सहायक कंपनी विप्रो लाइफ साइंस सॉल्यूशंस एलएलसी का गठन किया है।


Kotak Mahindra Bank: निजी क्षेत्र के इस बैंक ने वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में कर पश्चात अपने एकल लाभ (पीएटी) में 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो 3,344 करोड़ रुपये रहा। तिमाही के लिए इसकी शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) 11 प्रतिशत बढ़कर 7,020 करोड़ रुपये हो गई। वे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इंडिया की व्यक्तिगत ऋण पुस्तिका का अधिग्रहण करेंगे


JSW Steel: जेस्क्वेयर इलेक्ट्रिकल स्टील नासिक, जो कि कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है - जो कि जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएफई स्टील कॉर्पोरेशन के बीच 50:50 का संयुक्त उद्यम है - ने 4,051.4 करोड़ रुपये में थिसेनक्रुप इलेक्ट्रिकल स्टील इंडिया में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए शेयर खरीद समझौता किया है।


Tech Mahindra: आईटी सेवा फर्म ने अपने समेकित शुद्ध लाभ में 153.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,250 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की, जबकि इसका राजस्व भी 3.5 प्रतिशत बढ़कर 13,313 करोड़ रुपये हो गया। महिंद्रा समूह की कंपनी ने 15 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम लाभांश भी घोषित किया और शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए 1 नवंबर को रिकॉर्ड तिथि तय की।


Tata Consumer : एफएमसीजी दिग्गज ने 30 सितंबर, 2024 की दूसरी तिमाही के लिए 359.3 करोड़ रुपये का फ्लैट शुद्ध लाभ दर्ज किया। परिचालन से कंपनी का राजस्व 13 प्रतिशत बढ़कर 4,214.5 करोड़ रुपये हो गया, जबकि इसका एबिटा 16.6 प्रतिशत बढ़कर 626.3 करोड़ रुपये हो गया।


Canara Bank: बैंक ऑफ तंजानिया ने केनरा बैंक तंजानिया की परिसंपत्तियों और देनदारियों को एक्ज़िम बैंक तंजानिया को बेचने की मंजूरी दे दी है, जिसके परिणामस्वरूप केनरा बैंक तंजानिया का अंततः समापन हो जाएगा।

advertisement


Godrej Properties: रियल एस्टेट कंपनी ने अहमदाबाद में 3 एकड़ जमीन खरीदी है, जिसमें 0.9 मिलियन वर्ग फीट बिक्री योग्य क्षेत्र विकसित करने की क्षमता है। इस क्षेत्र में प्रीमियम आवासीय अपार्टमेंट शामिल हैं, जिनकी बुकिंग का अनुमानित मूल्य 1,300 करोड़ रुपये है।


RBL Bank: निजी ऋणदाता ने सितंबर 2024 को समाप्त दूसरी तिमाही के लिए कर पश्चात लाभ (पीएटी) में 24 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जो 223 करोड़ रुपये रही, जबकि इसकी शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 1,615 करोड़ रुपये रही। तिमाही के लिए शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 5.04 प्रतिशत रहा।


GRSE: रक्षा और शिपिंग कंपनी को रक्षा मंत्रालय से 491 करोड़ रुपये के अनुबंध के लिए आशय पत्र प्राप्त हुए हैं। अनुबंध में एक ध्वनिक अनुसंधान जहाज (ARS) के डिजाइन, विकास, निर्माण, उपकरणों का एकीकरण, परीक्षण, प्रमाणन, कमीशनिंग और आपूर्ति शामिल है।


KPIT Tech: आईटी समाधान प्रदाता का बोर्ड 23 अक्टूबर को इक्विटी शेयर या किसी अन्य उपकरण के जारी करने के माध्यम से धन जुटाने पर विचार करेगा। इसके अतिरिक्त, कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली स्टेप-डाउन सहायक कंपनी, जर्मनी में पाथपार्टनर टेक्नोलॉजी जीएमबीएच, को 2 अक्टूबर से स्वैच्छिक रूप से समाप्त कर दिया गया है।

advertisement


एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स: फार्मा कंपनी को 120 मिलीग्राम, 180 मिलीग्राम और 240 मिलीग्राम में डिल्टियाज़ेम हाइड्रोक्लोराइड विस्तारित-रिलीज़ कैप्सूल यूएसपी के लिए अपने संक्षिप्त नए दवा आवेदन (ANDA) के लिए यूएस खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) से अंतिम मंजूरी मिल गई है। इन कैप्सूल का उपयोग उच्च रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है।


जेएम फाइनेंशियल: भारतीय रिजर्व बैंक ने कंपनी की सहायक कंपनी जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पर लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। आरबीआई ने इस साल मार्च में कंपनी को शेयरों और डिबेंचर के बदले वित्तपोषण करने से प्रतिबंधित कर दिया था। अब कंपनी को शेयरों और डिबेंचर के बदले वित्तपोषण करने की अनुमति मिल गई है।


बैंक ऑफ महाराष्ट्र: ऋणदाता ने छह महीने से अधिक अवधि के लिए अपने सीमांत लागत आधारित उधार दर को 5 आधार अंकों से बढ़ाकर 9 प्रतिशत से 9.05 प्रतिशत कर दिया है, जो 19 अक्टूबर से प्रभावी है।


मॉयल: खनन कंपनी ने मध्य प्रदेश में मूल्य संवर्धन परियोजनाओं सहित अन्वेषण और खनन गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम (एमपीएसएमसीएल) के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते के मसौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता संबंधित बोर्डों और सरकार की मंजूरी के अधीन है।

advertisement


पीटीसी इंडस्ट्रीज: औद्योगिक उत्पाद बनाने वाली इस कंपनी ने ट्रैक प्रिसिजन सॉल्यूशंस में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए आरकैपिटल, लियाम मार्क बेविंगटन, केविन एंड्रयू मूनी और पॉल ब्रायन यंग के साथ शेयर खरीद समझौता किया है। ट्रैक विमानन, रक्षा और बिजली उत्पादन बाजारों के लिए सटीक इंजीनियरिंग वाले घटकों के डिजाइन और निर्माण में माहिर है।


सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस: मोटर और जनरेटर कंपनी का बोर्ड 21 अक्टूबर को बैठक करेगा, जिसमें इक्विटी शेयर, डिबेंचर, वारंट, वरीयता शेयर या किसी अन्य इक्विटी-लिंक्ड प्रतिभूतियों के जारी करने के माध्यम से धन जुटाने पर विचार किया जाएगा।


डोडला डेयरी: डेयरी कंपनी ने संयंत्र स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र के धाराशिव में 35.23 एकड़ भूमि का अधिग्रहण पूरा कर लिया है।


पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट: कंपनी बोर्ड ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट के जरिए 1,500 करोड़ रुपये तक के इक्विटी शेयर या अन्य परिवर्तनीय प्रतिभूतियां जारी करने को मंजूरी दे दी है।


एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज: मांस कंपनी ने जमे हुए बोनलेस भैंस के मांस की आपूर्ति के लिए संयुक्त सहयोग और अन्य पहलों की खोज के लिए मलेशिया के सेलंगोर राज्य की एक सरकारी इकाई, पेरबादनन केमाजुआन पर्टानियान सेलंगोर (सेलंगोर कृषि विकास निगम) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 21, 2024