Newsशेयर बाज़ारStocks To Watch: Ola Electric, Jio Financial समेत इन स्टॉक्स में हो सकता है एक्शन!

Stocks To Watch: Ola Electric, Jio Financial समेत इन स्टॉक्स में हो सकता है एक्शन!

शुक्रवार को शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी में 25000-25100 का सपोर्ट भी काम नहीं आया। करीब 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच निवेशकों के मन में सवाल है कि आज बाजार में क्या हो सकता है? ऐसे में कुछ Stocks हैं जिनमें 9 सितंबर को भरपूर एक्शन देखने को मिल सकता है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 9, 2024 06:52 IST
Ola Electric Mobility Ltd
सोमवार को स्टॉक में एक्शन की वजह है कि इसका एक महीने का शेयर लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है। ओला इलेक्ट्रिक की लिस्टिंग को एक महीना पूरा होगा। Nuvama Alternative and Quantitative Research's note की रिपोर्ट कहती है कि  शेयरधारक लॉक-इन खत्म होने के बाद, कंपनी के 18.18 करोड़ शेयर, जो कि उसकी मौजूदा इक्विटी का 4% है। ट्रेडिंग कर सकेंगे।

Jio Financial Services 
कंपनी ने BlackRock Advisors Singapore Pte के साथ मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर साइन किया है।  जिसका नाम Jio BlackRock Investment Advisers Pvt. Ltd रखा गया है। ये कंपनी रेग्युलेटरी मंजूरी के अधीन इन्वेस्मटमेंट एडवाइजरी सर्विस का बिजनेस करेगी।

Mazagon Dock Shipbuilders
ONGC की तरफ से 1486 करोड़ रुपये का ऑर्डर हासिल हुआ है ये ऑर्डर समुद्र के अंदर पाइपलाइन रिप्लेसमेंट से जुड़ा हुआ है। इस पूरे प्रोजेक्ट को 28 फरवरी 2026 तक पूरा किया जाना है।

Suzlon Energy Ltd
सुजलॉन एनर्जी ने Renom में 51 प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है। इस अधिग्रहण के बाद Renom सुजलॉन एनर्जी कि सब्सिडियरी बन जाएगी.

SpiceJet 
कर्ज के बदले Carlyle Aviation को अपने शेयर जारी करेगी। रीस्ट्रक्चरिंग के बाद एयरलाइन पर Carlyle Aviation का कर्ज 13.76 करोड़ डॉलर से घटकर 9.75 करोड़ डॉलर हो जाएगा।

Hindustan Unilever
कंपनी की ओर से एक इंडिपेंडेंट कमिटी का गठन किया गया है जो आइसक्रीम बिजनेस को आगे बढ़ाने का आंकलन करेगी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Sep 9, 2024