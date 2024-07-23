Stocks to Watch: Oil India, RailTel, UCO Bank, IDBI Bank, Bharat Forge

आज, 23 जुलाई 2024 को भारतीय शेयर बाजार में कई प्रमुख कंपनियों के शेयरों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। GIFT Nifty में 14.50 अंक या 0.06% की बढ़ोतरी के साथ 24,535 पर ट्रेड हो रहा है, जो घरेलू सूचकांकों NSE Nifty 50 और BSE Sensex के लिए एक सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है। पिछले दिन, NSE Nifty 50 में 21.65 अंक या 0.09% की गिरावट आई थी, जबकि BSE Sensex में 102.57 अंक या 0.13% की बढ़ोतरी हुई थी।

आइए जानते हैं आज के लिए शेयरों के बारे में जिन पर रहेगी निवेशकों की नज़र:

Cyient DLM: Cyient DLM ने पहले तिमाही में 98.1% की सालाना बढ़ोतरी के साथ 10.5 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। कंपनी का राजस्व 18.7% बढ़कर 257.8 करोड़ रुपये हो गया है। यह बढ़ोतरी कंपनी की मजबूत प्रदर्शन को दर्शाती है और निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

Jana Small Finance Bank: Jana Small Finance Bank ने पहले तिमाही में 89% की बढ़ोतरी के साथ 171 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। बैंक के कुल जमा 41% बढ़कर 23,710 करोड़ रुपये हो गए हैं। हालांकि, बैंक का ग्रॉस एनपीए 2.7% पर पहुंच गया है, जो पिछले साल के 2.5% से बढ़ा है। यह आंकड़े बैंक की स्थिरता और विकास क्षमता को दर्शाते हैं।

Oil India: Oil India ने नॉर्वे की Dolphin Drilling Ltd के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत 'Anchor Moored Semi-Submersible Drilling Unit Blackford Dolphin' को किराए पर लिया जाएगा। यह कदम कंपनी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और निवेशकों का ध्यान आकर्षित कर सकता है।

Gensol Engineering: Gensol Engineering ने गुजरात में 116 मेगावाट के सौर परियोजनाओं के लिए 600 करोड़ रुपये की बोली जीती है। ये परियोजनाएं 27 विभिन्न स्थानों पर वितरित की जाएंगी। यह विकास कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है और इसके शेयरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

RailTel: RailTel Corporation ने भारतीय रेलवे मंत्रालय से 186.81 करोड़ रुपये का एक बड़ा आदेश प्राप्त किया है। यह अनुबंध अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) और एकीकृत अस्पताल संदर्भ पोर्टल के डिज़ाइन, विकास, कार्यान्वयन और रखरखाव से संबंधित है। यह परियोजना कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है।

Bharat Forge: पुणे सिविल कोर्ट ने Hiremath भाईयों के परिवार के संपत्ति विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की अनुमति दी है। यह निर्णय कंपनी के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जो परिवार के भीतर के विवादों को सुलझाने में मदद कर सकता है।

UCO Bank: UCO Bank का नेट प्रॉफिट जून 2024 में 147% की बढ़ोतरी के साथ 551 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। बैंक का गैर-व्याज आय 32% बढ़कर 835 करोड़ रुपये हो गया है, जो इसके वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाता है।

IDBI Bank: IDBI Bank ने FY25 की पहली तिमाही में 1,719.27 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 40.4% की बढ़ोतरी है। यह बैंक के लिए एक सकारात्मक संकेत है और निवेशकों का ध्यान आकर्षित कर सकता है।

इन सभी कंपनियों के प्रदर्शन और विकास की संभावनाएं आज के निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण हैं। निवेशकों की इन शेयरों पर ध्रहेगी नज़र, क्योंकि ये कंपनियाँ अपने क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन कर रही हैं और भविष्य में और अधिक बढ़ोतरी की संभावना रखती हैं।⁩