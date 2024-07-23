Amazon और Swiggy करने जा रहे है बड़ा खेल? क्या है ये डील? कितने करोड़ की होगी?

ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Swiggy ने अपना IPO लांच करने की तैयारी कर ली है। इस बीच, कंपनी को एक बड़ा ऑफर मिला है। Amazon India ने Swiggy के साथ साझेदारी का प्रस्ताव दिया है। मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि इन्‍स्‍टामार्ट के तहत क्विक कॉमर्स बिजनेस को बढ़ाने के लिए दोनों कंपनियां हाथ मिला सकती हैं। Swiggy ने करीब 10,414 करोड़ रुपये का IPO लाने के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा कराया है।

advertisement

Also Read: #ModinomicsBudget2024: भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार तीसरे वर्ष 7% से अधिक बढ़ी, Economic Survey 2024 की 10 प्रमुख बातें

Amazon और Swiggy के बीच साझेदारी के दो रास्ते

सूत्रों के अनुसार, Amazon और Swiggy के बीच साझेदारी के दो रास्ते हैं। अमेजन की नजर स्विगी के आईपीओ में हिस्सेदारी खरीदने या इंस्‍टामार्ट में हिस्सेदारी लेने पर है। हालांकि, इन दोनों ही ऑप्शन को Amazon के लिए आसान नहीं माना जा रहा है। अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि स्विगी अपने क्विक कॉमर्स बिजनेस को बेचना चाहती है, जबकि अमेजन केवल फूड डिलीवरी बिजनेस में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। सूत्रों का कहना है कि स्विगी की पूरी हिस्सेदारी खरीदना मुश्किल है, क्योंकि इसका वैल्यूएशन 10 से 12 अरब डॉलर यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपये है। दूसरी ओर, अमेजन थोड़ी हिस्सेदारी खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेक्टर में स्विगी का सबसे बड़ा कंम्पेटिटर Zomato है, जिसकी मार्केट वैल्यू 1.9 लाख करोड़ रुपये है।

क्विक कॉमर्स बिजनेस



ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए बाजार में नया कंपटीशन क्विक कॉमर्स को लेकर है। कंपनियां अब तेज डिलीवरी पर जोर दे रही हैं। इस कड़ी में स्विगी ने इंस्‍टामार्ट लांच किया, जोमैटो ने ब्लिंकिट को उतारा और जेप्‍टो भी इस क्षेत्र में है। फ्लिपकार्ट भी इस बिजनेस में उतरने की तैयारी कर रही है और अपनी पैरेंट कंपनी वॉलमार्ट से 1 अरब डॉलर का फंड जुटाया। फ्लिपकार्ट अपना नया बिजनेस 'फ्लिपकार्ट मिनट्स' के नाम से लाने वाली है। स्विगी के Swiggy की IPO लाने की तैयार और Amazon की इस डील इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों कंपनियों के बीच किस प्रकार की साझेदारी होती है और यह साझेदारी बाजार पर क्या प्रभाव डालती है।