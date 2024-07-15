Stocks to Watch: Lupin, Piramal Pharmaceuticals, Marico, RVNL

GIFT Nifty में गिरावट दर्ज की गई क्योंकि इंडेक्स 57 अंक या 0.23% बढ़कर 24,603 पर पहुंच गया, जो सोमवार को घरेलू सूचकांक एनएसई निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स के लिए उच्च शुरुआत दर्शाता है। इससे पहले, शुक्रवार को एनएसई निफ्टी 50 186 अंक या 0.77% बढ़कर 24,502.15 पर बंद हुआ, जबकि बीएसई सेंसेक्स 622 अंक या 0.78% उछलकर 80,519 पर बंद हुआ।

advertisement

Also Read: Sanstar IPO: 19 जुलाई को खुलेगा IPO, जानिए पूरी डिटेल

आज इन शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नज़र

Lupin: बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी ने गुजरात के दभासा में अपने विनिर्माण स्थल के लिए यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (US FDA) से एक स्थापना निरीक्षण रिपोर्ट (EIR) प्राप्त की है। EIR सुविधा के ताज़ा निरीक्षण के बाद जारी किया गया था, जो 8 अप्रैल से 12 अप्रैल, 2024 तक हुआ था। निरीक्षण के परिणामस्वरूप कोई अवलोकन नहीं हुआ, और सुविधा को निरीक्षण रेटिंग "नो एक्शन इंडिकेटेड" (NAI) दी गई।

Piramal Pharma: US FDA ने 10 जुलाई से 12 जुलाई तक कंपनी के PPDS अहमदाबाद प्लांट का प्री-अप्रूवल इंस्पेक्शन (PAI) किया। निरीक्षण शून्य फॉर्म 483 अवलोकन और "नो एक्शन इंडिकेटेड" (NAI) लेबल के साथ पूरा हुआ।

Marico: वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, FMCG दिग्गज ने मध्यम अवधि में दोहरे अंकों की राजस्व वृद्धि का लक्ष्य रखा है, जिसमें घरेलू राजस्व वृद्धि Q1FY25 से शुरू होने वाली मात्रा वृद्धि से आगे निकल जाएगी।

Rail Vikas Nigam Limited (RVNL): इस कंपनी को सेंट्रल रेलवे से 132.6 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए स्वीकृति पत्र मिला है। इस परियोजना में सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीजन के वर्धा-बल्लारशाह सेक्शन में मौजूदा 1 x 25 kV इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को 2 x 25 kV AT फीडिंग सिस्टम में बदलने के लिए OHE संशोधन कार्य शामिल है, ताकि 3000 मीट्रिक टन लोडिंग लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

Jupiter Waggons: इस व्यवसाय ने अपना क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) पूरा किया और 800 करोड़ रुपये जुटाए। QIP को कुल 2,800 करोड़ रुपये की मांग मिली, जो इसके आकार का साढ़े तीन गुना था।

Alembic Pharmaceuticals: फर्म ने इंजेक्शन के लिए सेलेक्सिपैग, 1,800 mcg/वायल के लिए यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (USFDA) से प्रारंभिक मंजूरी प्राप्त कर ली है। सेलेक्सिपैग एक प्रोस्टेसाइक्लिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है जिसका उपयोग फुफ्फुसीय धमनी उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए किया जाता है।

Appolo Micro System: भारतीय सेना ने व्यवसाय को मेक II परियोजना सौंपी है। इस परियोजना में DAP-2020 की मेक II श्रेणी के अंतर्गत व्हीकल माउंटेड काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम (VMCSDS) (संस्करण I) की खरीद शामिल है।

Suven Pharmaceuticals: संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (US FDA) ने हैदराबाद में कैस्पर फार्मा का निगरानी निरीक्षण पूरा कर लिया है, जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। निरीक्षण 8 से 12 जुलाई तक किया गया। निरीक्षण के बाद, अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक ने दो प्रक्रियात्मक टिप्पणियों के साथ एक फॉर्म 483 जारी किया। इसके अतिरिक्त, सुवेन फार्मा ने सपला ऑर्गेनिक्स में 51% हिस्सेदारी हासिल की है।

advertisement

EMS: उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन ने उत्तराखंड में ईडीसी देहरादून ग्रामीण सर्किल में वितरण इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस रिडक्शन कार्यों के निर्माण के लिए निगम को एक लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया है। ऑर्डर का मूल्य 141.1 करोड़ रुपये है, जिसमें ईएमएस के पास 95% और अन्य संयुक्त उद्यम भागीदार के पास शेष हिस्सा है।