Stocks to Watch: IRCTC, Wipro, Kotak Mahindra Bank, HDFC Life, Vedanta, Allcargo Gati

आज इन स्टॉक्स पर रहेगी निवेशकों की नज़र - जानिए

IRCTC - भारत सरकार ने घोषणा की है कि IRCTC को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की श्रेणी में 'अनुसूची बी' से 'अनुसूची ए' में पदोन्नत किया गया है।

EMS - उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी ने देहरादून के विकास नगर में जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली के विकास के लिए निगम को स्वीकृति पत्र जारी किया है। यह ऑर्डर 535.19 करोड़ रुपये का है, जिसमें ईएमएस और एक अन्य संयुक्त उद्यम भागीदार 18 साल की संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) अवधि के लिए 95% हिस्सेदारी साझा करेंगे।

Vedanta - कंपनी ने अपने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (QIP) जारी करने को पूरा किया, जिसके तहत 440 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 19.31 लाख इक्विटी शेयर जारी करके 8,500 करोड़ रुपये जुटाए गए। इसमें मॉर्गन स्टेनली, सोसाइटी जनरल, एसबीआई एमएफ, निप्पॉन एमएफ, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड और कॉप्थॉल मॉरीशस इन्वेस्टमेंट जैसे संस्थागत निवेशकों ने हिस्सा लिया।

AllCargo Gati - सतह और हवाई एक्सप्रेस सहित कुल मात्रा जून 2024 में 1,00,000 टन थी, जो पिछले महीने की तुलना में 3% की कमी और साल दर साल 2% की कमी थी। बेहतर उत्पाद मिश्रण के कारण फर्म ने पिछले महीने की तुलना में उपज में 1% की बढ़ोतरी का दावा किया।

HDFC Life Insurance - मुंबई में आयकर के सहायक आयुक्त ने आयकर सुधार आदेश जारी किया, जिसमें आकलन वर्ष 2020-21 के लिए कर और ब्याज की मांग को 4,178.8 करोड़ रुपये से घटाकर 1,868.12 करोड़ रुपये कर दिया गया।

Indian Bank - केंद्र सरकार ने इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में शांति लाल जैन का कार्यकाल 1 सितंबर, 2024 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2024 कर दिया है।

Reliance Industries Limited (RIL) - रेवन्यू (Revenue) 11.5% बढ़कर ₹2.08 लाख करोड़ से ₹2.32 लाख करोड़ हो गया। EBITDA 1% बढ़कर ₹38,765 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट साल दर साल 5.5% गिरकर ₹15,138 करोड़ हो गया। EBITDA मार्जिन पिछले साल के 18.4% से घटकर 16.7% हो गया है। रिलायंस जियो ने प्रति उपयोगकर्ता औसत रेवन्यू पिछले साल के ₹180.5 से बढ़ाकर ₹181.7 कर दिया। रिलायंस रिटेल का रेवन्यू 8.1% बढ़कर ₹75,630 करोड़ हो गया। रिटेल EBITDA मार्जिन पिछले साल के 7.4% से बढ़कर 7.5% हो गया। O2C आय पिछले साल के ₹1.33 लाख करोड़ से बढ़कर ₹1.57 लाख करोड़ हो गई। O2C मार्जिन पिछले साल के 11.5% से घटकर 8.3% हो गया है। तेल और गैस की आय पिछले साल के 4,632 करोड़ से बढ़कर 6,179 करोड़ हो गई। तेल और गैस मार्जिन पिछले वर्ष के 86.7% से गिरकर 84.3% हो गया।

Wipro - कांस्टेंट करेंसी रेवन्यू में 1% की गिरावट। लगातार छठी तिमाही में रेवन्यू में गिरावट आई है। EBIT मार्जिन 16.5% पर स्थिर रहा। स्थिर मुद्रा (Constant Currency) के संदर्भ में, दूसरी तिमाही में रेवन्यू बढ़ोतरी -1% से +1% तक रही। कुल अनुबंध मूल्य में क्रमिक रूप से 9% की कमी आई और यह $3.28 बिलियन हो गया। बड़े लेनदेन TCV में क्रमिक रूप से 3% की गिरावट आई और यह $1.15 बिलियन हो गया। वॉल स्ट्रीट पर ADR 11.5% कम पर बंद हुआ।

Kotak Mahindra Bank - ₹6,842 करोड़ की शुद्ध ब्याज आय अपेक्षित ₹7,067 करोड़ से कम है। ₹6,249 करोड़ का शुद्ध लाभ ₹4,004 करोड़ के अनुमान से बड़ा है। 5.02% का शुद्ध ब्याज मार्जिन आठ तिमाहियों में सबसे कम है। जमा राशि में पिछले साल की तुलना में 15.8% की बढ़ोतरी हुई, जो छह तिमाहियों में सबसे कम है। पिछले साल की तुलना में अग्रिम राशि में 18.7% की बढ़ोतरी हुई है, जो छह तिमाहियों में सबसे अधिक बढ़ोतरी है। प्रावधान चार गुना बढ़कर ₹578.5 करोड़ हो गए। ₹3,519.9 करोड़ के असाधारण मद से लाभ में बढ़ोतरी हुई। सकल एनपीए 1.39% पर स्थिर है। शुद्ध एनपीए: 0.35%।

Power Finance Corporations (PFC) - बोर्ड ने 11 जुलाई से संदीप कुमार को निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया।