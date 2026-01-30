Budget Stocks: 1 फरवरी को पेश होने वाले यूनियन बजट 2026 पर बाजार की नजरें टिकी हैं। वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण अगले वित्त वर्ष का रोडमैप सामने रखेंगी। संसद में पेश हुए Economic Survey 2025-26 में FY27 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ 6.8–7.2 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया है।

इसी बीच एक्सपर्ट्स ने डिफेंस, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई सेक्टरों के करीब 30 शेयरों को चुना है जिन्हें बजट से फायदा मिल सकता है। चलिए डिटेल में जानते हैं।

डिफेंस और रेलवे सेक्टर

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल और डेरिवेटिव एनालिस्ट विनय राजानी के मुताबिक, बजट में डिफेंस और रेलवे सेक्टर पर खास फोकस रहने की उम्मीद है। उन्होंने Bharat Electronics और Hindustan Aeronautics के साथ-साथ डिफेंस सेक्टर की अन्य कंपनियों में भी मौके बताए हैं। रेलवे सेक्टर में उन्होंने IRCON International और Rail Vikas Nigam को पसंदीदा स्टॉक्स बताया है।

वहीं, ऑक्टानॉम टेक्नोलॉजीज के एवीपी रियांक अरोड़ा का कहना है कि बजट 2026 में डिफेंस कैपेक्स में करीब 15% की बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे यह सेक्टर सबसे ज्यादा फायदा उठाने वालों में शामिल हो सकता है। उन्होंने HAL में 4,589 रुपये के आसपास गिरावट पर खरीद की सलाह दी है, जबकि BEL में 441 रुपये के पास खरीदारी को बेहतर मौका बताया है। चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के उत्सव वर्मा ने भी BEL के लिए 550 रुपये का टारगेट दिया है।

इसके अलावा, जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के आनंद जेम्स और चॉइस ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता के मुताबिक, Cochin Shipyard, Mazagon Dock Shipbuilders, Garden Reach Shipbuilders & Engineers और MTAR Technologies जैसी डिफेंस कंपनियों को भी बजट और भारत-ईयू एफटीए से फायदा मिल सकता है।

इंफ्रास्ट्रक्चर से सीमेंट तक

चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के उत्सव वर्मा के मुताबिक आने वाले बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई, आवास, जल आपूर्ति, स्वच्छता और ग्रामीण विकास पर सरकार का फोकस बना रहने की उम्मीद है। उनका मानना है कि इससे इन क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियों को सीधा फायदा मिलेगा।

UltraTech Cement पर वर्मा ने 15,210 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स, किफायती आवास और शहरी विकास पर सरकार के लगातार जोर के चलते अल्ट्राटेक सीमेंट यूनियन बजट 2026 की बड़ी लाभार्थी कंपनियों में शामिल हो सकती है।

वहीं, Hindware Home Innovation के लिए उन्होंने 430 रुपये का टारगेट रखा है। वर्मा के अनुसार, आवास, जल आपूर्ति, स्वच्छता और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ते सरकारी खर्च से इस कंपनी को भी अच्छा फायदा मिलने की संभावना है।

ऑटो और हेल्थकेयर सेक्टर

ऑक्टानॉम टेक्नोलॉजीज के एवीपी रियांक अरोड़ा के अनुसार, ऑटोमोबाइल सेक्टर को इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिलने वाले पॉलिसी सपोर्ट और टैक्स रेशनलाइजेशन से फायदा मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि Maruti Suzuki का शेयर तकनीकी तौर पर 14,480 रुपये के आसपास आकर्षक दिख रहा है, जहां से इसमें 15,300–15,700 रुपये तक की रिकवरी संभव है। वहीं Mahindra & Mahindra के लिए अरोड़ा ने 3,327 रुपये के पास खरीद की सलाह दी है, जिसमें 3,550–3,700 रुपये तक का संभावित अपसाइड देखा जा रहा है।

दूसरी ओर, उत्सव वर्मा ने M&M के लिए 4,450 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। उनका कहना है कि बजट 2026 में संभावित PLI स्कीम से लोकलाइजेशन नियम आसान हो सकते हैं, जिससे EV सेगमेंट को वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, Bajaj Auto के लिए 9,975 रुपये, TVS Motor के लिए 3,920 रुपये और Lumax Auto के लिए 1,480 रुपये का टारगेट रखा गया है।

हेल्थकेयर सेक्टर में अरोड़ा ने Aurobindo Pharma और Laurus Labs को पसंद किया है, जिनमें क्रमशः 1,220–1,280 रुपये और 1,050–1,100 रुपये तक का अपसाइड बताया गया है। वहीं Artemis Medicare Services के लिए उत्सव वर्मा ने 325 रुपये का टारगेट देते हुए कहा कि बेड कैपेसिटी को दोगुना करने की योजना से कंपनी की ग्रोथ का अगला चरण मजबूत हो सकता है, साथ ही इंटरनेशनल मरीजों की हिस्सेदारी और ARPOB भी मजबूत बनी रह सकती है।

IT, मैन्युफैक्चरिंग और मेटल सेक्टर

आईटी सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और मेटल सेक्टर को लेकर एक्सपर्ट्स बजट 2026 से पहले सकारात्मक नजरिया रख रहे हैं। आईटी सर्विसेज सेक्टर में Tata Consultancy Services (TCS) पर उत्सव वर्मा ने 3,950 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। उनका कहना है कि अगर सरकार भारत के डेटा-सेंटर इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कोई पॉलिसी या बजटीय ऐलान करती है, तो इसका सीधा फायदा TCS को मिल सकता है।

मैन्युफैक्चरिंग, मेटल और ट्रेड सेक्टर में इकोनॉमिक सर्वे 2026 ने भारत-यूरोपीय संघ (EU) के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को अहम बताया है। चॉइस ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता के मुताबिक, यह समझौता कई सेक्टर्स के लिए नए अवसर खोल सकता है। वहीं, शेयर.मार्केट (फोनपे वेल्थ) के ओम घावलकर का कहना है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स और PLI 2.0 सब्सिडी से क्षमता बढ़ेगी, जबकि FTA के जरिए जर्मनी और फ्रांस जैसे यूरोपीय बाजारों में लगने वाले 5% से 12% तक के आयात शुल्क खत्म होने से भारतीय कंपनियों को बड़ा फायदा मिलेगा।

स्टील और मेटल सेक्टर में गुप्ता ने Jindal Stainless और JSW Steel को प्रमुख लाभार्थी बताया है। वहीं, विनय राजानी ने Jindal Steel, JSW Steel और Tata Steel को टॉप पिक्स बताया है, जिनमें वैश्विक कमोडिटी तेजी का फायदा मिल सकता है।

टेक्सटाइल सेक्टर

टेक्सटाइल सेक्टर में FTA से कारोबार बढ़ाने के लिए KPR Mills और Arvind को पसंद किया गया है। केमिकल सेक्टर में SRF, Navin Fluorine, PI Industries और UPL पर भी भरोसा जताया गया है।

कमोडिटी सेक्टर

कमोडिटी सेक्टर को “साल का फ्लेवर” बताते हुए राजानी ने NMDC, Hindustan Copper, Hindustan Zinc और National Aluminium Company (NALCO) को मजबूत विकल्प बताया है।

आनंद जेम्स के मुताबिक, Hindalco और Hindustan Zinc रिकॉर्ड ऊंचाई के पास हैं और इनमें तेजी का रुझान बना हुआ है। वहीं, NMDC हालिया गिरावट के बाद तेजी से उभर सकता है, जिसके लिए 88.7 रुपये का टारगेट बताया गया है।