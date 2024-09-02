Stocks to Watch: FirstCry, NBCC, Gujarat Gas, NHPC, RailTel, Siemens, Emami, Biocon, SJVN & auto stocks आज इन स्टॉक्स पर रहेगी नजर

आज जिन स्टॉक्स पर नजर रहेगी वो इस प्रकार हैं

आज कॉर्पोरेट की गतिविधियाँ: बॉन्डाडा इंजीनियरिंग के शेयर आज एक्स-स्प्लिट ट्रेड करेंगे। एक्सेंट माइक्रोसेल, डेलाप्लेक्स, डायनेमिक इंडस्ट्रीज, कोपरान, क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज, लैंकोर होल्डिंग्स, सैन्को ट्रांस और अन्य के शेयर आज एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे।

ऑटो स्टॉक: अगस्त 2024 महीने के लिए अपनी बिक्री के आंकड़ों की घोषणा करने के बाद सोमवार को कारोबारी सत्र के दौरान दोपहिया और तिपहिया, चार पहिया, यात्री वाहन और वाणिज्यिक वाहनों सहित ऑटोमोबाइल कंपनियां फोकस में रहेंगी।

ब्रेनबीज़ सॉल्यूशंस: फर्स्टक्राई ब्रांड की मूल कंपनी ने 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए 57.6 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटिड नेट लॉस दर्ज किया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में कंपनी ने 90 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया था। परिचालन से राजस्व 1,652 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही से 17 प्रतिशत अधिक है।

गुजरात गैस: सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर के कंपनी बोर्ड ने 30 अगस्त को व्यवस्था और एकीकरण की योजना को मंजूरी दे दी, जिसमें गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (जीएसपीसी), जीएसपीसी एनर्जी और गुजरात स्टेट पेट्रोनेट (जीएसपीएल) को कंपनी में विलय करना शामिल है। इस व्यवस्था में जीएसपीसी, जीएसपीएल और जीईएल को जीजीएल के साथ एकीकृत करने की रूपरेखा तैयार की गई है।

SJVN, RailTel और एनएचपीसी: भारत सरकार ने एसजेवीएन, एनएचपीसी और रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है।

एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी: सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने 1 जुलाई से 29 अगस्त के बीच एचडीएफसी एएमसी में अपनी हिस्सेदारी 4.91 प्रतिशत से घटाकर 2.88 प्रतिशत कर दी है।

ऑयल इंडिया: सार्वजनिक क्षेत्र की अन्वेषण कंपनी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऊर्जा अवसंरचना को बढ़ाने के लिए इंद्रधनु गैस ग्रिड (आईजीजीएल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

एनबीसीसी इंडिया: कंपनी के निदेशक मंडल ने प्रत्येक दो इक्विटी शेयरों पर एक शेयर के बोनस इश्यू को मंजूरी दे दी है। बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड तिथि 7 अक्टूबर है।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन: पुष्प कुमार जोशी 1 सितंबर से चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं और अब वे निदेशक नहीं रहेंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने वर्तमान में निदेशक-वित्त रजनीश नारंग को 1 सितंबर से तीन महीने के लिए अंतरिम चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है।

विप्रो: आईटी समाधान प्रदाता ने हरमीत चौहान के इस्तीफे के बाद 5 अक्टूबर से श्रीकुमार राव को अपने इंजीनियरिंग एज बिजनेस लाइन का ग्लोबल हेड नियुक्त किया है। श्रीकुमार श्रीनि पलिया को रिपोर्ट करेंगे।

सीमेंस: पूंजीगत सामान बनाने वाली इस कंपनी को आयकर उपायुक्त से 29.4 करोड़ रुपये की संभावित कर मांग का आदेश मिला है। इससे आयकर उपायुक्त के साथ चल रहे मुकदमों और विवादों में कुल संचयी राशि बढ़कर 77.5 करोड़ रुपये हो गई है।

सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज: आदित्य बिड़ला समूह के स्वामित्व वाली कागज उत्पाद निर्माता कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बिड़ला एस्टेट्स ने एलजीसीपीएल समूह के साथ नोएडा के सेक्टर 150 में 131 एकड़ भूमि के सह-विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

इमामी: एफएमसीजी कंपनी ने हेलिओस लाइफस्टाइल में शेष 49.60 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर ली है, जो प्रीमियम पुरुषों के ग्रूमिंग ब्रांड 'द मैन कंपनी' का मालिक है। इमामी के पास अब हेलिओस में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज: कंपनी ने 28 करोड़ रुपये में चलसानी हॉस्पिटल्स, विशाखापत्तनम में 100 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी हासिल की है। चलसानी हॉस्पिटल्स 1995 में स्थापित 200 बिस्तरों वाला अस्पताल है।

बायोकॉन: बायोफार्मा फर्म की सहायक कंपनी बायोकॉन फार्मा को सैक्यूबिट्रिल/वलसार्टन टैबलेट और इंजेक्शन के लिए डैप्टोमाइसिन के लिए यूएसएफडीए की मंजूरी मिल गई है। इसे विशाखापत्तनम में अपनी ग्रीनफील्ड एपीआई सुविधा के लिए यूएसएफडीए से एक स्थापना निरीक्षण रिपोर्ट (ईआईआर) भी मिली है, जिससे इसे अमेरिकी बाजार में वाणिज्यिक आपूर्ति शुरू करने की अनुमति मिल गई है।

मोइल: सरकारी स्वामित्व वाली इस धातु कंपनी ने सितंबर के लिए मैंगनीज-44 प्रतिशत और उससे अधिक मैंगनीज वाले फेरो-ग्रेड मैंगनीज अयस्कों की कीमतों में 20 प्रतिशत की कमी की है। इसने मैंगनीज-44 प्रतिशत से कम मैंगनीज वाले अन्य सभी फेरो ग्रेड मैंगनीज अयस्कों की कीमतों में भी 15 प्रतिशत की कमी की है।

इंसेक्टिसाइड्स इंडिया: कंपनी के निदेशक मंडल ने 1,000 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 50 करोड़ रुपये तक के 500,000 शेयरों की पुनर्खरीद को मंजूरी दे दी है। पुनर्खरीद की रिकॉर्ड तिथि 11 सितंबर है।

जीपीटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स: सिविल निर्माण कंपनी को दक्षिण पूर्व रेलवे के सीएओ कंस्ट्रक्शन की 204 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाने वाला घोषित किया गया है, जिसमें अंडुल-संकराइल और नालपुर-बौरिया स्टेशनों के बीच एक सड़क ओवर ब्रिज का निर्माण शामिल है।