Buzzing Share: इन शेयर पर बनाए रखें नजर, बाजार बंद होने के बाद आई खबर

Stock in Action: बुधवार के ट्रेडिंग सेशन में कई कंपनी के शेयर फोकस में रहेंगे। मंगलवार को शेयर बाजार रिकवरी देखने को मिला। बाजार बंद होने के बाद कई कंपनियों ने अहम जानकारी दी है। आइए, जानते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में कौन-से शेयर फोकस में रहेंगे।

advertisement

IRFC-Indian Railway Finance Corp Ltd: मंगलवार को कंपनी के शेयर 6 फीसदी बढ़त के साथ बंद हुए। बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी ने 3170 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर घोषित कर दिया है। यह प्रोजेक्ट झारखंड कोल ब्लॉक डेवलप को मिला है।



Hathway Cable and Datacom Limited Q3 Results: मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने तीसरी तिमाही के नतीजे का एलान किया था। बीते दिन कंपनी के शेयर 15.26 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। कंपनी ने बताया कि दिसंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट 22.4 करोड़ रुपये से गिरकर 13.6 करोड़ रुपये आ गया है। हालांकि, कंपनी की इनकम 511.2 करोड़ रुपये हो गया है। इसके अलावा कंपनी का EBITDA भी 83.1 करोड़ रुपये हो गया है और EBITDA मार्जिन में कोई बदलाव नहूीं हुआ है।

Adani Green Energy Ltd Share: अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर 13.5 फीसदी बढ़कर 1010 रुपये पर बंद हुआ। बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने बताया कि उसने सब्सिडियरी ने 57.2 MW विंड पावर कंपोनेंट शुरू कर दिया। इसके बाद कंपनी का ऑपरेशनल रिन्यूएबल जनरेशन कैपेसिटी 11,666.1 MW हो गई।

Vedanta Ltd Share: आज वेदांता के शेयर फोकस में रहेंगे। मंगलवार को कंपनी के शेयर 431 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने बताया कि उसे FY19 और FY20 के लिए 92.6 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड और पेनल्टी ऑर्डर मिला है। कंपनी इसके खिलाफ मामला दर्ज करेगी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।