scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारBuzzing Share: इन शेयर पर बनाए रखें नजर, बाजार बंद होने के बाद आई खबर

Buzzing Share: इन शेयर पर बनाए रखें नजर, बाजार बंद होने के बाद आई खबर

Stocks to Watch: आज के ट्रेडिंग सेशन में कई कंपनियों के शेयर फोकस में बने हुए है। मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद इन कंपनियों ने कई अपडेट दिए।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 15, 2025 08:00 IST
Titan Company is likely to deliver strong growth driven by gold jewellery and continued market share gains from the unorganized sector.
Titan Company is likely to deliver strong growth driven by gold jewellery and continued market share gains from the unorganized sector.

Stock in Action: बुधवार के ट्रेडिंग सेशन में कई कंपनी के शेयर फोकस में रहेंगे। मंगलवार को शेयर बाजार रिकवरी देखने को मिला। बाजार बंद होने के बाद कई कंपनियों ने अहम जानकारी दी है। आइए, जानते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में कौन-से शेयर फोकस में रहेंगे।

advertisement

IRFC-Indian Railway Finance Corp Ltd: मंगलवार को कंपनी के शेयर 6 फीसदी बढ़त के साथ बंद हुए। बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी ने 3170 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर घोषित कर दिया है। यह प्रोजेक्ट झारखंड कोल ब्लॉक डेवलप को मिला है। 


Hathway Cable and Datacom Limited Q3 Results: मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने तीसरी तिमाही के नतीजे का एलान किया था। बीते दिन कंपनी के शेयर 15.26 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। कंपनी ने बताया कि दिसंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट 22.4 करोड़ रुपये से गिरकर 13.6 करोड़ रुपये आ गया है। हालांकि, कंपनी की इनकम 511.2 करोड़ रुपये हो गया है। इसके अलावा कंपनी का EBITDA  भी 83.1 करोड़ रुपये हो गया है और EBITDA मार्जिन में कोई बदलाव नहूीं हुआ है।

Adani Green Energy Ltd Share: अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर 13.5 फीसदी बढ़कर 1010 रुपये पर बंद हुआ। बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने बताया कि उसने सब्सिडियरी ने 57.2 MW विंड पावर कंपोनेंट शुरू कर दिया। इसके बाद कंपनी का ऑपरेशनल रिन्यूएबल जनरेशन कैपेसिटी 11,666.1 MW हो गई।

Vedanta Ltd Share: आज वेदांता के शेयर फोकस में रहेंगे। मंगलवार को कंपनी के शेयर 431 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने बताया कि उसे FY19 और FY20 के लिए 92.6 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड और पेनल्टी ऑर्डर मिला है। कंपनी इसके खिलाफ मामला दर्ज करेगी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 15, 2025