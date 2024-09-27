scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStocks to Watch: 27 सितंबर को किन शेयरों पर रहेगी नजर

Stocks to Watch: 27 सितंबर को किन शेयरों पर रहेगी नजर

आईटी स्टॉक्स: जैसे इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएलटेक, और टेक महिंद्रा जैसे आईटी स्टॉक्स आज केंद्र में हो सकते हैं, क्योंकि आईटी कंसल्टिंग और सर्विसेज की प्रमुख कंपनी एक्सेंचर ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए अपने राजस्व अनुमान को 3-6% की सीमा में बढ़ा दिया है, भले ही कंपनी अपने FY24 ग्रोथ टारगेट से चूक गई।एक्सेंचर, जो सितंबर-अगस्त वित्तीय वर्ष का पालन करती है, ने FY25 के लिए FY24 के 1.5% से 2.5% की तुलना में अधिक मार्गदर्शन प्रदान किया। कंपनी ने $4 बिलियन के शेयर बायबैक की घोषणा की और अपने त्रैमासिक आय अनुमानों को पार कर लिया, जिसकी वजह से एआई तकनीक अपनाने में मदद करने वाली सेवाओं की मजबूत मांग थी।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 27, 2024 08:19 IST
Shares of Pulsar International will trade ex-bonus, while Sanghvi Movers will trade ex-split today. Shares of United Van Der Horst and West Leisure Resort will trade ex-dividend today.

घरेलू शेयरों के शुक्रवार, 27 सितंबर को सकारात्मक नोट पर खुलने की उम्मीद है। सुबह 08:00 बजे, गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स 0.16% की गिरावट के साथ 26,333.50 पर कारोबार कर रहे थे। चीनी शेयर 2008 के बाद से अपने सबसे अच्छे सप्ताह की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि बीजिंग ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन पैकेज पेश किया है, जिससे एशियाई शेयर 2-1/2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं, जबकि तेल की कीमतों में तेज गिरावट महंगाई को कम करने के लिए एक ट्रिगर का काम कर रही है

आज कुछ शेयरों की सूची, जो चर्चा में रह सकते हैं:

प्राताप स्नैक्स: ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और माही मधुसूदन केला ने प्राताप स्नैक्स लिमिटेड में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
ऑथम और माही मधुसूदन केला प्राताप स्नैक्स में 46.85% हिस्सेदारी खरीदेंगे, जो इसके निजी इक्विटी प्रमोटर्स, पीक XV पार्टनर्स और सिक्वॉइया कैपिटल से आएगी। डील पूरी होने के बाद, ऑथम के पास प्राताप स्नैक्स में 42.31% हिस्सेदारी होगी।
कुल 1.13 करोड़ शेयरों के अधिग्रहण के लिए ₹846.6 करोड़ की राशि दी जाएगी, प्रति शेयर ₹746 पर।

पिरामल एंटरप्राइजेज: पिरामल एंटरप्राइजेज ने घोषणा की कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने मुंबई के सांताक्रूज ईस्ट स्थित अपनी अचल संपत्ति को ₹187 करोड़ में शोकुबा रियल्टी को बेचा है।

राइट्स: राइट्स के नेतृत्व वाला एक कंसोर्टियम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्प के ₹87.58 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोलीदाता के रूप में उभरा है।

निफ्टी रीजिग: टाटा समूह की ट्रेंट और सरकारी कंपनी बीईएल निफ्टी50 इंडेक्स में प्रवेश करेंगी, जैसा कि एक्सचेंज द्वारा सेमी-एनुअल रीजिग के हिस्से के रूप में घोषणा की गई है। ये दोनों स्टॉक डिवि'स लैबोरेट्रीज़ और एलटीआईमाइंडट्री की जगह लेंगे।

रेलटेल: कंपनी को ₹155 करोड़ का ऑर्डर मिला है। रेलटेल ने कहा कि उसे महाराष्ट्र के मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग से कोंकण, पुणे और नासिक क्षेत्रों में ASSK-GP परियोजना के संचालन के लिए ₹1,55,71,67,040 (टैक्स को छोड़कर) का कार्यादेश मिला है।

इंफोसिस: आईटी सेवा दिग्गज इंफोसिस ने गुरुवार, 27 सितंबर को अपनी रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। इंफोसिस सैली ब्यूटी होल्डिंग्स, इंक. के साथ काम करेगा, जो एक अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय पेशेवर ब्यूटी सप्लाई वितरक और खुदरा विक्रेता है।
इंफोसिस आईटी संचालन में दक्षता लाने के लिए आईटी सेवा वितरण का अनुकूलन करेगा।

टॉरेंट फार्मा: फार्मा कंपनी ने गुरुवार, 26 सितंबर को बीएसई को सूचित किया कि उसके टॉप-सेलिंग उत्पाद शेलकल 500 ने सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ) द्वारा गुणवत्ता परीक्षण में विफल होने के दावों का खंडन किया है।

इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो): घरेलू एयरलाइन इंडिगो ने गुरुवार को कहा कि उसने इसिड्रो पोरक्वेरस को मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) के पद के लिए नामांकित किया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 27, 2024