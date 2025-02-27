Stocks to BUY Today: इन 3 स्टॉक्स में होगी मोटी कमाई? ब्रोकरेज से जानिए Target Price

Stocks to BUY Today: भारतीय शेयर बाजारों में अस्थिरता के बीच, कुछ ब्रोकरेज फर्मों ने ऐसे तीन स्टॉक सुझाए हैं जो शॉर्ट टर्म में निवेशकों को मोटा मुनाफा बनाकर दे सकते हैं। इन तीनों ही शेयर पर ब्रोकरेज फर्म ने BUY कॉल दिया है। इन शेयरों का नाम है: Ashok Leyland Ltd, Paisalo Digital Ltd और Narayana Hrudayalaya Ltd.

advertisement

इन शेयरों पर ब्रोकरेज फर्मों ने अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस भी बताया है। चलिए एक-एक कर जानते हैं।

Narayana Hrudayalaya

ब्रोकरेज Anand Rathi ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इस शेयर का टारगेट प्राइस 1,600 रुपये का दिया है और साथ ही ब्रोकरेज ने इसपर 1,310 रुपये का स्टॉपलॉस रखने की सलाह दी है।

ब्रोकरेज ने कहा कि बाजार में अस्थिरता के बावजूद, स्टॉक अपने 52 Week High के करीब कारोबार कर रहा है जो स्टॉक में मजबूती को दर्शाता है।

Ashok Leyland

ब्रोकरेज Choice Broking ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इस शेयर का टारगेट प्राइस 251-264 रुपये का दिया है।

ब्रोकरेज ने कहा कि अशोक लीलैंड वीकली चार्ट पर गिरते चैनल से बाहर निकलने की कगार पर है। ब्रोकरेज ने कहा कि 217 रुपये के करीब खरीदारी की जा सकती है क्योंकि स्टॉक लगातार हाईयर हाई और हाईयर लो लेवल बना रहा है।

Paisalo Digital

ब्रोकरेज Anand Rathi ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इस शेयर का टारगेट प्राइस 50 रुपये का दिया है और साथ ही ब्रोकरेज ने इसपर 32 रुपये का स्टॉपलॉस रखने की सलाह दी है।

ब्रोकरेज ने कहा कि 63.74 रुपये के करीब पहुंचने के बाद स्टॉक में करीब 40 फीसदी की गिरावट आई। स्टॉक ने हाल ही में अपने पिछले ब्रेकआउट ज़ोन के पास 1:1 करेक्टिव फेज पूरा किया है, जो S1 मंथली फ़्लोर और S3 मंथली कैमरिल्ला सपोर्ट के साथ है।

ब्रोकरेज ने कहा कि संभावित रिबाउंड का लाभ उठाते हुए टारगेट 50 रुपये का है जबकि डाउनसाइड रिस्क को मैनेज करने के लिए क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप-लॉस 32 रुपये का है।