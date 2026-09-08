AI-डेटा सेंटर से मेटल और रियल्टी तक...मार्केट एक्सपर्ट धर्मेश कांत ने बताए ये पसंदीदा शेयर

बेंचमार्क इंडेक्स में सुस्ती और दिग्गज शेयरों से निवेशकों की घटती दिलचस्पी के बीच Chola Securities के धर्मेश कांत ने बाजार के कुछ चुनिंदा हिस्सों पर दांव लगाया है। बिजनेस टुडे के एक शो में सीनियर एंकर आभा बकाया के सवालों का जवाब देते हुए धर्मेश कांत ने बताया कि उनकी पसंद में AI और डेटा सेंटर, मेटल, हाउसिंग फाइनेंस और रियल एस्टेट से जुड़े शेयर शामिल हैं।

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एक्सपर्ट का मानना है कि इन कंपनियों में कमाई की बेहतर विजिबिलिटी, थीमैटिक मोमेंटम और वैल्यूएशन का सपोर्ट मिल रहा है।

धर्मेश कांत के मुताबिक AI और डेटा सेंटर का पूरा क्षेत्र अभी भी व्यापक बाजार में सबसे आकर्षक अवसरों में से एक है। इस थीम में उन्होंने E2E Networks को एक अहम प्रॉक्सी बताया है, जिसे भारत में तेजी से बढ़ते डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार का फायदा मिल सकता है।

ESDS Software Services पर एक्सपर्ट की नजर एक संभावित बड़े री-रेटिंग ट्रिगर की वजह से है। उन्होंने कहा कि अगर प्रस्तावित ऑस्ट्रेलियाई डील पूरी होती है, तो कंपनी को 1.2 अरब डॉलर का ऑर्डर मिल सकता है। इससे मौजूदा टॉपलाइन के मुकाबले कम से कम 7 से 10 गुना रेवेन्यू विजिबिलिटी बन सकती है। शेयर में तेज तेजी के बावजूद खान का मानना है कि अगर पूरी ऑर्डर पाइपलाइन वास्तविक कारोबार में बदलती है, तो शेयर की मौजूदा वैल्यूएशन सस्ती नजर आ सकती है।

AI से जुड़े एक और नाम Network People Services Technologies का है। कंपनी हाई-स्पीड कंप्यूटिंग और NVIDIA GPU आधारित डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी है। हालांकि खान ने शेयर में उतार-चढ़ाव और महंगे वैल्यूएशन की बात भी कही।

मेटल शेयरों में वापसी की उम्मीद

एक्सपर्ट की दूसरी बड़ी थीम मेटल्स है। उनके मुताबिक अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों में मजबूती से सेक्टर में ट्रेडिंग रिबाउंड की गुंजाइश बन रही है। कॉपर, एल्युमीनियम और जिंक की कीमतों में तेजी का कंपनियों की कमाई पर सीधा असर पड़ सकता है। उन्होंने Hindustan Zinc, Vedanta, Hindalco और JSW Steel को ट्रैक करने लायक शेयर बताया।

Aavas Financiers और Raymond Realty भी पसंद

हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में Chola Securities के धर्मेश कांत की पसंद Aavas Financiers है। उन्होंने कहा कि कंपनी AUM के मामले में करीब 18% की ग्रोथ रेट दे रही है और उसके ऑपरेटिंग मेट्रिक्स भी इस ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं।

रियल एस्टेट सेक्टर में कांत ने Raymond Realty पर भरोसा जताया। उनके मुताबिक कंपनी के लिए “रास्ता साफ है” और उन्होंने शेयर के लिए ₹656 का टारगेट प्राइस दिया है।