Apple की एंट्री से पहले Huawei और Xiaomi ने उतारे नए Foldable Phone, प्रीमियम बाजार में क्यों तेज हुई जंग?

फोल्डेबल स्मार्टफोन बाजार में मुकाबला तेज हो गया है। 9 सितंबर को होने वाले Apple के बड़े प्रोडक्ट इवेंट में कंपनी के पहले फोल्डेबल आईफोन की संभावित पेशकश से महज दो दिन पहले चीन की Huawei और Xiaomi ने अपने नए फोल्डेबल स्मार्टफोन पेश कर दिए हैं। दोनों कंपनियों की नजर महंगे स्मार्टफोन बाजार पर है, जहां Apple की एंट्री पूरी तस्वीर बदल सकती है।

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Huawei लेकर आया तीन हिस्सों में मुड़ने वाला फोन

Huawei ने अपना नया Mate XT2 पेश किया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका तीन हिस्सों में मुड़ने वाला डिजाइन है। फोन को पूरी तरह खोलने पर इसकी स्क्रीन टैबलेट जैसी बड़ी हो जाती है।

Mate XT2 में Huawei का नया Kirin 9050 Pro प्रोसेसर दिया गया है। कंपनी ने फोन के फोल्डिंग सिस्टम में भी बदलाव किए हैं। इसके अलावा बेहतर पानी से सुरक्षा और वैकल्पिक प्राइवेसी स्क्रीन जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

फोन की कीमत चीन में 19,999 युआन से 24,999 युआन, यानी भारतीय मुद्रा में करीब ₹2.81 लाख से ₹3.52 लाख के बीच रखी गई है। इसकी बिक्री 12 सितंबर से शुरू होगी। चीन के फोल्डेबल स्मार्टफोन बाजार में Huawei पहले से मजबूत स्थिति में है।

Xiaomi ने भी उतारा नया फोल्डेबल फोन

Huawei के साथ Xiaomi ने भी अपना नया Xiaomi 18 Fold पेश किया है। कंपनी ने फोन को पतला और हल्का रखने के साथ बड़ी स्क्रीन पर एक साथ कई ऐप चलाने की सुविधा पर जोर दिया है।

Xiaomi 18 Fold में कंपनी का अपना XRing O3 AI प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है। फोन में चीनी चिप निर्माता CXMT की मेमोरी चिप भी लगाई गई है, जो चीन की घरेलू सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की बढ़ती ताकत को दिखाता है।

इसकी कीमत 10,999 युआन से 14,999 युआन के बीच रखी गई है। यानी Huawei के Mate XT2 के मुकाबले Xiaomi ने कम कीमत पर प्रीमियम फोल्डेबल बाजार को निशाना बनाया है।

क्या असली वजह Apple है?

दोनों कंपनियों की लॉन्च टाइमिंग बेहद अहम है। Apple का प्रोडक्ट इवेंट 9 सितंबर को होने वाला है और इसमें कंपनी के पहले फोल्डेबल आईफोन के पेश होने की उम्मीद है।

Apple के फोल्डेबल आईफोन की कीमत 2,000 डॉलर से ज्यादा हो सकती है। कंपनी की एंट्री से फोल्डेबल फोन की पूरी कैटेगरी को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अब तक Samsung, Huawei और चीनी ब्रांड इस बाजार को विकसित कर रहे थे, लेकिन Apple के आने से आम ग्राहकों के बीच भी इसकी चर्चा तेजी से बढ़ सकती है।

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Counterpoint के विश्लेषक Ivan Lam के मुताबिक Apple के पास प्रीमियम डिवाइस इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों का बड़ा आधार है, जिससे उसका फोल्डेबल तेजी से बाजार हिस्सेदारी हासिल कर सकता है।

Smart Analytics Global का अनुमान है कि Apple पहले ही साल वैश्विक फोल्डेबल बाजार की करीब 25 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर सकता है और अगले साल यह बढ़कर 41 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।

Huawei और Xiaomi पर भी मुनाफे का दबाव

नए फोल्डेबल फोन पेश करने के पीछे सिर्फ तकनीक की लड़ाई नहीं है। Xiaomi का मुनाफा लगातार तीन तिमाहियों से घटा है और कंपनी कम मार्जिन वाले सस्ते फोन की जगह महंगे डिवाइस पर जोर दे रही है।

Huawei की स्मार्टफोन बिक्री बढ़ी है, लेकिन इस साल की पहली छमाही में उसका मुनाफा घटा। बढ़ती मेमोरी चिप कीमतों से बचने के लिए कंपनी ने कलपुर्जों का भंडार बढ़ाया, जिससे मार्जिन पर असर पड़ा।

Counterpoint के मुताबिक इस साल वैश्विक स्मार्टफोन शिपमेंट में करीब 14 प्रतिशत गिरावट आ सकती है। ऐसे में कंपनियां प्रीमियम और फोल्डेबल फोन के जरिए प्रति डिवाइस ज्यादा कमाई करने की कोशिश कर रही हैं।

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Huawei और Xiaomi ने Apple के इवेंट से पहले अपने फोन पेश कर बाजार का ध्यान खींचने की कोशिश की है। अब नजर Apple पर है। अगर कंपनी अपना पहला फोल्डेबल आईफोन पेश करती है, तो यह कैटेगरी स्मार्टफोन उद्योग की अगली बड़ी जंग बन सकती है।