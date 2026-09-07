लॉन्च से पहले ही बिक गईं 99 यूनिट, BMW i5 LWB में क्या है खास; जानें कीमत और फीचर्स

BMW India ने अपनी नई इलेक्ट्रिक सेडान BMW i5 Long Wheelbase (LWB) भारत में लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 79.60 लाख रुपये रखी गई है। खास बात यह है कि यह भारत में कंपनी की पहली locally produced electric sedan है, जिसे BMW Group के चेन्नई प्लांट में बनाया जाएगा। कार की डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है।

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First Edition के सभी 99 यूनिट पहले ही बिके

BMW i5 eDrive35L M Sport की कीमत 79.60 लाख रुपये है। इसके साथ कंपनी ने limited-run First Edition भी इसी कीमत पर पेश किया है। BMW के मुताबिक, First Edition की सभी 99 यूनिट आधिकारिक लॉन्च से पहले ही बिक गईं।

नई i5 LWB की लंबाई 5,175mm, चौड़ाई 2,156mm और ऊंचाई 1,520mm है। इसका व्हीलबेस 3,105mm है। लंबे व्हीलबेस की वजह से पीछे बैठने वाले यात्रियों को ज्यादा जगह और बेहतर आराम मिलता है।

केबिन में बड़ी स्क्रीन और प्रीमियम फीचर्स

कार में BMW की illuminated kidney grille, adaptive LED headlights, slim L-shaped LED taillights और 20-inch M alloy wheels दिए गए हैं।

केबिन में 12.3-inch digital instrument cluster और 14.9-inch touchscreen वाली curved display मिलती है। इसके अलावा four-zone climate control, front-seat ventilation, Sky Lounge panoramic glass roof और vegan Veganza upholstery भी दी गई है।

First Edition में rear-seat entertainment के लिए tablet और tablet holder भी मिलता है।

Image Credit: ITG

एक बार चार्ज करने पर 669km तक रेंज

BMW i5 eDrive35L में 81.6kWh battery pack दिया गया है, जिसे single electric motor के साथ जोड़ा गया है। यह सेटअप 268bhp की पावर और 410Nm टॉर्क देता है।

कार 0 से 100kmph की रफ्तार 6.7 सेकंड में पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 195kmph है। BMW का दावा है कि यह कार MIDC cycle पर एक बार फुल चार्ज होने पर 669km तक चल सकती है।

33 मिनट में 10 से 80 फीसदी चार्ज

कार 160kW तक DC fast charging सपोर्ट करती है। इसकी मदद से बैटरी को 10 से 80 फीसदी तक 33 मिनट में चार्ज किया जा सकता है। वहीं AC charging की क्षमता 11kW तक है। कंपनी कार के साथ wallbox charger और उसकी installation भी देगी।

भारतीय सड़कों के हिसाब से suspension

BMW ने i5 LWB में adaptive rear-axle air suspension और बढ़ा हुआ ground clearance दिया है। कंपनी के मुताबिक, इसे भारतीय सड़कों को ध्यान में रखकर ट्यून किया गया है।

सेफ्टी के लिए कार में adaptive cruise control, Parking Assistant Professional, Lane Change Warning, collision warning जैसे कई driver assistance features और आठ airbags दिए गए हैं।

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BMW i5 LWB चार रंगों—Mineral White, Phytonic Blue, Carbon Black और Oxide Grey में उपलब्ध है। कार पर दो साल की unlimited-kilometre warranty और battery पर आठ साल या 1.60 लाख किलोमीटर की warranty मिलेगी।