दिल्ली में 11-13 सितंबर तक ट्रैफिक रहेगा प्रभावित, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने से पहले जानें जरूरी बातें

दिल्ली में रहने वाले या यहां सफर करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। राजधानी में 11 से 13 सितंबर 2026 तक ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने खास ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है।

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अगर आप इन तारीखों में अपने ऑफिस, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या नई दिल्ली की तरफ जाने का प्लान बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक से जुड़ी पूरी जानकारी जरूर ले लें ताकि आपको रास्ते में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

किन बातों का रखें ध्यान और कौन से रास्ते होंगे प्रभावित?

शिखर सम्मेलन के दौरान वीवीआईपी मूवमेंट और सुरक्षा व्यवस्था के कारण शहर की कई प्रमुख सड़कें और मार्ग प्रभावित रह सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों की सुविधा के लिए कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है और कुछ वैकल्पिक मार्ग भी सुझाए हैं।

🌍 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 | निकलने से पहले योजना बनाएं

📅 11–13 सितंबर

काम पर, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन या नई दिल्ली की ओर जा रहे हैं?

📱 निकलने से पहले यातायात परामर्श जरूर देखें

🛣️ प्रभावित सड़कें

🚧 यातायात डायवर्जन

🗺️ वैकल्पिक मार्ग

✈️ हवाई अड्डे के मार्ग

🚇… pic.twitter.com/gF1UXfNxUw — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 7, 2026

अगर आप एयरपोर्ट जाने की सोच रहे हैं, तो समय से पहले घर से निकलें ताकि रास्ते में किसी तरह की रुकावट से आपकी फ्लाइट मिस न हो। इसके अलावा, मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना इस दौरान आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है।

यातायात पुलिस की खास सलाह

गूगल ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे इन तीन दिनों (11 से 13 सितंबर) के दौरान अपनी यात्रा के लिए सामान्य से थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर चलें। सड़क पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों और वहां लगे संकेतक बोर्डों का पूरी तरह पालन करें।

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी आपात स्थिति या रास्ते की जानकारी के लिए आप दिल्ली यातायात पुलिस की हेल्पलाइन नंबर 1095 पर यात्री संपर्क कर सकते हैं।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में

ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों के नेताओं की हर साल होने वाली अंतरराष्ट्रीय बैठक है। ब्रिक्स की यह 18वीं बैठक होगी।

यह सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 2026 तक आयोजित होगा, जबकि नेताओं के मुख्य सत्र 12 और 13 सितंबर को होंगे। सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में किया जाएगा।

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इस साल सम्मेलन की थीम “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” है। साल 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है।