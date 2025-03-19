scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारStocks to BUY: चढ़ते बाजार में ये 2 स्टॉक्स भरेंगे आपकी तिजोरी? दिग्गज ब्रोकरेज Axis Securities ने लगाया दांव

Stocks to BUY: चढ़ते बाजार में ये 2 स्टॉक्स भरेंगे आपकी तिजोरी? दिग्गज ब्रोकरेज Axis Securities ने लगाया दांव

इस चढ़ते बाजार में अगर आप भी कुछ ऐसे शेयर खोज रहे हैं जो आपको मोटी कमाई कर के दे तो आपकी तलाश अब समाप्त हुई। जानिए ब्रोकरेज ने किन दो शेयर पर दांव लगाया है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 19, 2025 13:15 IST

Stocks to BUY:  बुधवार 19 मार्च को दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स 150 अंक से ज्यादा तो निफ्टी 60 अंक से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। दोपहर 1:08 बजे तक सेंसेक्स 0.25% या 187.85 अंक की तेजी के साथ 75,489.11 अंक पर कारोबार कर रहा था तो वहीं निफ्टी इस समय तक 0.36% या  81.45 अंक चढ़कर 22,915.75 अंक पर ट्रेड कर रहा था। 

advertisement

इस चढ़ते बाजार में अगर आप भी कुछ ऐसे शेयर खोज रहे हैं जो आपको मोटी कमाई कर के दे तो आपकी तलाश अब समाप्त हुई। 

दरअसल घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने 2 शेयरों को खरीदने की सलाह दी है और इसका टारगेट प्राइस भी बताया है। चलिए जानते हैं उन दो स्टॉक्स का नाम क्या है और ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस कितना दिया है। 

Steel Authority of India Ltd (SAIL) 

मेटल सेक्टर की सरकारी महारत्न कंपनी SAIL पर ब्रोकरेज Axis Securities ने दांव लगाते हुए अपनी रेटिंग को अपग्रेड किया है। ब्रोकरेज ने अपने Hold रेटिंग को अपग्रेड करके BUY कर दिया है। 

रेटिंग अपग्रेड के साथ ही साथ ब्रोकरेज ने इस शेयर का टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है।  Axis Securities ने SAIL का टारगेट प्राइस 115 रुपये से बढ़ाकर 130 रुपये कर दिया है। 

ब्रोकरेज ने कहा कि स्टील स्प्रेड के निचले स्तर पर पहुंचने के साथ, हम सेल के लिए रिस्क रिवार्ड के आकर्षक होने की उम्मीद करते हैं। ब्रोकरेज ने कहा कि सेल वर्तमान में 0.72x 12MF P/B पर कारोबार कर रहा है, जो इसके LT औसत 0.6x से अधिक है, लेकिन मई 2024 में 1.24x के हालिया शिखर से अभी भी बहुत कम है।

Bajaj Finance Limited

Axis Securities ने अपनी रिपोर्ट में Axis Momentum Picks के तहत Bajaj Finance को पिक किया है। NBFC सेक्टर की दिग्गज कंपनी बजाज फाइनेंस पर ब्रोकरेज को 11% के अपसाइड की उम्मीद है। 

Axis Securities ने बजाज फाइनेंस को 8674-8850 की रेंज में खरीदने की सलाह दी है और इसका टारगेट प्राइस 9520-9685 रुपये का दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 19, 2025