Stocks to buy: MOFSL ने दी पांच शेयर खरीदने की सलाह, सालभर में 25 फीसदी तक का मिलेगा रिटर्न

भारतीय शेयर बाजारों में शुक्रवार, 14 फरवरी को लगातार आठवें दिन गिरावट देखी गई। शुरुआती बढ़त के बाद बाजार में बिकवाली हावी रही, जिससे 11 बजे तक सेंसेक्स और निफ्टी में करीब आधा फीसदी की गिरावट आ गई। हालांकि, बाजार में करेक्शन के इस दौर में मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों में निवेश लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न दिला सकता है।

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल (Motilal Oswal) ने अगले एक साल के लिए अपनी टॉप 5 फंडामेंटल पिक्स (Motilal Oswal top 5 Fundamental pick) जारी की हैं। इनमें SRF, ICICI Bank, M&M, Mankind Pharma और Tata Consumer शामिल हैं। इन शेयरों में 25 फीसदी तक का संभावित रिटर्न मिलने की उम्मीद जताई गई है।

SRF

मोतीलाल ओसवाल ने SRF को अपनी फंडामेंटल पिक में शामिल किया है और इसका टारगेट प्राइस ₹3,540 प्रति शेयर तय किया है। गुरुवार को यह स्टॉक ₹2,841 पर बंद हुआ था। इस तरह, मौजूदा कीमत से यह शेयर अगले एक साल में करीब 25% रिटर्न दे सकता है। पिछले एक साल में इसने 16% का सकारात्मक रिटर्न दिया है।

ICICI Bank

ब्रोकरेज फर्म ने ICICI बैंक को अपने पोर्टफोलियो के लिए चुना है और इसका टारगेट प्राइस ₹1,550 रखा है। 13 फरवरी के कारोबारी सत्र में यह शेयर ₹1,248 पर बंद हुआ था, जिससे यह अगले एक साल में 24% तक का अपसाइड दिखा सकता है। बीते एक साल में इस बैंक शेयर ने 22% का रिटर्न दिया है।

M&M (महिंद्रा एंड महिंद्रा)

मोतीलाल ओसवाल ने M&M को भी अपनी टॉप पिक्स में शामिल किया है। इसका टारगेट प्राइस ₹3,675 प्रति शेयर रखा गया है। पिछला कारोबारी सत्र इस स्टॉक ने ₹2,978 पर समाप्त किया था। यहां से इसमें 23% की संभावित बढ़त देखी जा सकती है। बीते एक साल में इस ऑटो स्टॉक ने **75% से अधिक का रिटर्न दिया है।

Mankind Pharma

फार्मा सेक्टर से Mankind Pharma को भी ब्रोकरेज फर्म ने फंडामेंटल पिक में शामिल किया है। इस शेयर का अगले एक साल के लिए टारगेट प्राइस ₹3,050 तय किया गया है। गुरुवार को यह स्टॉक ₹2,501 पर बंद हुआ था, जिससे इसमें 22% का संभावित रिटर्न मिल सकता है। पिछले एक साल में यह शेयर 10% तक का रिटर्न दे चुका है।

Tata Consumer

टाटा ग्रुप की Tata Consumer को भी मोतीलाल ओसवाल ने लंबी अवधि के लिए खरीदारी के लिए चुना है। इस शेयर का टारगेट प्राइस ₹1,130 प्रति शेयर रखा गया है। बीते कारोबारी सत्र में यह स्टॉक ₹1,022 पर बंद हुआ था, जिससे इसमें 10% तक की बढ़त संभव है।

इन टॉप फंडामेंटल पिक्स में निवेश करके अगले एक साल में अच्छा रिटर्न कमाया जा सकता है। हालांकि, बाजार में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए लंबी अवधि के नजरिए से निवेश करना ही सही रणनीति होगी।

