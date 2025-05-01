scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStocks to BUY after Q4 FY25 Results: ये 2 स्टॉक्स कराएंगे मोटी कमाई, दिग्गज ब्रोकरेज ने लगाया है दांव

Stocks to BUY after Q4 FY25 Results: ये 2 स्टॉक्स कराएंगे मोटी कमाई, दिग्गज ब्रोकरेज ने लगाया है दांव

ब्रोकरेज फर्म Centrum Broking ने दो स्टॉक पर अपनी राय देते हुए टारगेट प्राइस बताया है। जानिए आपकी कितनी कमाई होगी।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 1, 2025 17:08 IST

Stocks to BUY after Q4 FY25 Results: शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियां एक-एक कर अपने जनवरी-मार्च तिमाही (Q4) नतीजों को जारी कर रही हैं। इस बीच अलग-अलग ब्रोकरेज फर्म उन कंपनियों पर अपनी रिपोर्ट जारी कर रहे हैं जिनके नतीजे आ चुके हैं। इसकी कड़ी में ब्रोकरेज फर्म Centrum Broking ने दो स्टॉक पर अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस बताया है। 

Ambuja Cement

ब्रोकरेज Centrum Broking ने अडाणी ग्रुप की सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट द्वारा Q4 रिजल्ट जारी करने के बाद इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 729 रुपये का सेट किया है। 

ब्रोकरेज ने कहा कि अंबुजा सीमेंट्स ने Q4FY25 के लिए अच्छे आंकड़े पेश किए, जिसमें 19 बिलियन रुपये का EBITDA दर्ज किया गया, जो हमारे अनुमान से 9% ज्यादा है। 

ब्रोकरेज ने कहा कि मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ (+13% YoY) और कम परिचालन लागत के कारण बेहतर प्रॉफिट हुआ है। रेवेन्यू 99 बिलियन रुपये रहा, जो कि YoY से 11% अधिक है, जबकि PAT 11 बिलियन रुपये रहा, जो कि YoY से 8.5% अधिक है। 

मैनेजमेंट ने वित्त वर्ष 28 तक 140 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता तक पहुंचने के अपने गाइडेंस को दोहराया और वित्त वर्ष 28 तक प्रति मीट्रिक टन परिचालन लागत में 3,650 रुपये की कमी लाने का गाइडेंस दिया।

ब्रोकरेज ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ग्रोथ का अगला फेज ऑर्गेनिक विस्तार और धीरे-धीरे लागत में कमी करने का होगा। 

Trent Ltd

ब्रोकरेज Centrum Broking ने टाटा ग्रुप के इस शेयर पर Add रेटिंग  देते हुए इसका टारगेट प्राइस 6,245 रुपये का दिया है। 

ब्रोकरेज ने कहा कि ट्रेंट का Q4FY25 प्रिंट हमारे अनुमानों के अनुरूप था; कंसो रेवेन्यू / EBITDA / APAT में 27.9% / 38.8% / 129.1% YoY की वृद्धि हुई। 

240 से ज्यादा शहरों में 1,091 स्टोर के साथ, ज्यूडियो/वेस्टसाइड के स्टोर की संख्या में सालाना आधार पर 40%/7% की वृद्धि हुई। ग्रौस मार्जिन 41.7% (240 बीपीएस की गिरावट) रहा। EBITDA 6.5 बिलियन रुपये पर सालाना आधार पर 38.8% बढ़ा, जबकि EBITDA मार्जिन 15.5% (+122 बीपीएस) रहा।

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कंपनी का मैनेजमेंट मेट्रो/टियर 1 शहरों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और प्रमुख बाजारों में राजस्व में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर काम कर रहा है। हमारा मानना ​​है कि प्रोडक्ट पेशकशों, स्टोर पोर्टफोलियो और आपूर्ति के दम पर ज़ूडियो को मजबूत प्रगति मिलेगी। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
