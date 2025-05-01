Check Active Loans on PAN Card: आज के डिजिटल जमाने में आपकी फाइनेंशियल सेहत को समझना बहुत जरूरी है। खासतौर पर ये जानना कि आपके नाम और पैन कार्ड (Pan Card) पर कोई लोन तो एक्टिव नहीं है। इससे न केवल आपकी क्रेडिट हिस्ट्री (Credit History) साफ बनी रहती है, बल्कि किसी भी गलत जानकारी या धोखाधड़ी से भी बचाव होता है।

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके PAN नंबर पर कौन-कौन से लोन चल रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए बेहद फायदेमंद है।

पर्सनल लोन क्या होता है? (What is Personal Loan?)

पर्सनल लोन (Personal Loan) एक ऐसा कर्ज होता है, जिसमें आपको किसी भी संपत्ति (जैसे घर या गाड़ी) को गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। यह आपकी इनकम, क्रेडिट स्कोर, और Repayment Capacity के आधार पर दिया जाता है। इसका इस्तेमाल आप मेडिकल खर्च, घर की मरम्मत, एजुकेशन या ट्रैवल जैसे पर्सनल कामों के लिए कर सकते हैं।

कैसे पता करें PAN कार्ड से जुड़े लोन?

PAN नंबर से जुड़े लोन की जानकारी पाने के लिए तीन आसान तरीके हैं:

क्रेडिट ब्यूरो वेबसाइट (Credit Bureau Services)



फिनटेक ऐप्स (Fintech Apps)



लोन देने वाली संस्था से डायरेक्ट संपर्क (Traditional Methods)



क्रेडिट ब्यूरो के जरिए लोन चेक करना (How to check credit report online)

क्रेडिट ब्यूरो, जैसे कि CIBIL, Equifax, या Experian आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखते हैं। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर अपने नाम से जुड़ी लोन डिटेल देख सकते हैं। इसके लिए यह स्टेप्स फॉलो करें-

स्टेप 1: वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें।

स्टेप 2: PAN नंबर, नाम, और एड्रेस जैसी जानकारी भरें।

स्टेप 3: OTP से मोबाइल नंबर वेरिफाई करें।

लॉगिन करने के बाद आप अपना क्रेडिट रिपोर्ट (Credit Report) देख सकते हैं, जिसमें आपके नाम पर चल रहे सभी लोन की जानकारी होगी।

फिनटेक ऐप्स के जरिए लोन की जानकारी (Fintech apps to track loans)

आजकल कई ऐप्स हैं जो आपकी फाइनेंशियल जानकारी को मैनेज करने में मदद करते हैं, जैसे कि CRED, Paytm, Bajaj Finserv, आदि। इन ऐप्स से लोन डिटेल्स पाने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1: ऐप डाउनलोड करके KYC और PAN डिटेल भरें।

स्टेप 2: अकाउंट लॉगिन करें और "Loans" सेक्शन खोलें।

स्टेप 3: यहां आपको आपकी सभी एक्टिव लोन की जानकारी मिल जाएगी।

बैंक या लेंडर से सीधा संपर्क (Loan check via mobile banking)

अगर आप पुराने तरीका अपनाना चाहते हैं तो लोन देने वाली बैंक या NBFC से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। उन्हें PAN नंबर और लोन अकाउंट नंबर दें। अब ID वेरिफिकेशन और OTP के बाद बैंक आपको लोन की स्थिति बताएंगे। कई बैंक मोबाइल ऐप में भी "Loans" सेक्शन में ये जानकारी देते हैं।