Ram Mandir के नाम पर भागा स्टॉक, अभी भी कितनी तेजी बाकि ?

कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो ये दूसरे क्वार्टर में कंपनी की सेल्स में 14% की बढ़ोतरी हुई, प्रॉफिट में बहुत मार्जिन सी बढ़ोतरी और EBITDA में भी 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। ये ईयर ऑन ईयर डाटा है। सितंबर 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 65 करोड़ था जो बढ़कर सितबर 2023 तक 130 करोड़ हो गया।

Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Jan 10, 2024 19:43 IST
Apollo Sindoori Hotels
Apollo Sindoori Hotels

Ayodhya में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इसके लिए शहर में तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच अयोध्या इन्वेस्टमेंट की नई थीम बन गया है। ऐसे में हर कोई ये खोजने में लगा है कि अयोध्या में राम मंदिर या उससे जुड़े स्टॉक कौन से हैं, जहां शानदार तेजी आ सकती है? ऐसे में एक राम मंदिर से जुड़े स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिल रही है और मार्केट एक्सपर्ट आगे भी इसमें अच्छे रिटर्न के उम्मीद जता रहे हैं। तो हम आपके सामने एक ऐसी कंपनी का नाम बताने जा रहे हैं जिसका काम राम मंदिर के उद्धाटन तक ही सीमित नहीं है बल्कि आगे भी राम मंदिर बनने से इसके बिजनेस को ग्रोथ मिलता रह सकता है। अब जरूरी सवाल क्या हैं? ये कंपनी अयोध्या में किस तरह से राम मंदिर से जुड़ी हुई है, अगर आप इसके PE को देखें तो 38 है। कंपिटिटर कंपनियों के मुकाबले ये काफी कम है, तो ये समझेंगे कि वैल्यूएशन कितना सस्ता है? इस कंपनी के स्टॉक को श्रद्धालुओं की जबरदस्त बढ़ती संख्या से कितना सपोर्ट मिलेगा? यानि भविष्य में ये स्टॉक कैसे परफॉर्म कर सकता है, आइये जानते हैं।

 Apollo Sindoori Hotels

तो हम यहां बात कर रहे हैं चेन्नई की कंपनी Apollo Sindoori Hotels की। पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक में 56% की तेजी आ चुकी है यानि स्टॉक में आग लगी हुई है। ये कंपनी हॉस्पिटैलिटी सर्विस मैनेजमेंट और सपोर्ट सर्विसेज से जुड़ी है। अपोलो सिंदूरी होटल्स, अयोध्या के टेड़ी बाजार में मल्टी लेवल पार्किंग बना रही है। ये 3,000 वर्ग मीटर में फैली है और इसकी छत पर रेस्टोरेंट्स बनाए जा रहे हैं। इसमें एक बार में 1000 से ज्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं। अब सोचिए राम मंदिर के उद्घाटन और उसके बाद भी करीब 7000 गेस्ट देश और विदेश से आने की उम्मीद जताई जा रही है। Ayodhya Development Authority उम्मीद कर रही है कि रोजाना 3 से 5 लाख विजिटर रोज कम से कम एक महीने तक इतनी संख्या में आते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कंपनी के बिजनेस पर इसका अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा।  

मार्केट एक्सपर्ट की राय 

इन तमाम खबरों और कंपनी के बढ़ते बिजनेस से स्टॉक पर क्या असर पड़ेगा? ये जानने के लिए बिजनेस टुडे बाजार ने बात की Invest Mentor के जय पटेल से। उनका कहना है कि अपोलो सिन्दूरी का ये मूव पूरी तरह से अयोध्या में अपनी नई मल्टी लेवल पार्किंग बिल्डिंग पर आधारित है। हालांकि, अगर हम तकनीकी रूप से देखें तो स्टॉक को 1500 के ज़ोन के पास 200 डे EMA पर अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 9 जनवरी को हमने इस स्टॉक के लिए मजबूत वॉल्यूम के साथ अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर जाते देखा। स्टॉक ने चार्ट पर अपने महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज को पार कर लिया है। उनका कहना है कि मैं यहां सावधानी बरतने की सलाह दूंगा और हमें शॉर्ट टर्म में यहां गिरावट देखने को मिल सकती है। मौजूदा वक्त में ये स्टॉक 2400 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और जय पटेल का कहना है कि ये 2900 के लेवल पर जा सकता है। उनका कहना है कि PE अभी भी कम है इसके पीयर कंपनियों को देखें इंडियन होटल्स या फिर EIH Limited उससे इस कंपनी का PE कम है।

मार्केट एक्सपर्ट की राय 

वहीं हमने सतुंलित स्थिति समझने के लिए मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से भी बात की। उनका कहना है कि आने वाले एक साल में 3000 रुपए के लेवल पर जा सकता है। राम मंदिर और टूरिज्म में बढ़ोतरी के चलते 1 या 2 सालों में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ सकता है। कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और प्रमोटर्स होल्डिंग लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही उनका कहना है कि वैल्यूएशन अच्छे हैं।  

कंपनी के फंडामेंटल्स

वहीं कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो ये दूसरे क्वार्टर में कंपनी की सेल्स में 14% की बढ़ोतरी हुई, प्रॉफिट में बहुत मार्जिन सी बढ़ोतरी और EBITDA में भी 24% की बढ़ोतरी हुई है। ये ईयर ऑन ईयर डाटा है। सितंबर 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 65 करोड़ था जो बढ़कर सितबर 2023 तक 130 करोड़ हो गया। कंपनी पर 105 करोड़ का कर्ज है। वहीं भारतीय Promoter की हिस्सेदारी 64.68% है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jan 10, 2024