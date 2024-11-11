Stocks in news: Tata Motors, JSW Steel, LIC, Asian Paints, ITI, Divis Labs, Ola Electrics & GR Infra

आज किन शेयरों पर नजर रहेगी, आइये देखते हैं। सबसे पहले उन कंपनियों के नाम देखते हैं जिनके आज रिजल्ट्स आएंगे।

Results Today: ओएनजीसी, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, श्री सीमेंट्स, एनएमडीसी, बैंक ऑफ इंडिया, यूपीएल, जुबिलेंट फूडवर्क्स, गॉडफ्रे फिलिप्स, हिंदुस्तान कॉपर, देवयानी इंटरनेशनल, द रैम्को सीमेंट्स, त्रिवेणी टर्बाइन, एल्गी इक्विपमेंट्स, बीईएमएल, कॉनकॉर्ड बायोटेक, बलरामपुर चीनी, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, और अन्य कंपनियां आज सितंबर 2024 की तिमाही के अपने परिणामों की घोषणा करेंगी।

advertisement

कॉर्पोरेट गतिविधियाँ आज: डीसीएम श्रीराम और टीडी पावर सिस्टम्स के शेयर आज से एक्स-डिविडेंड हो जाएंगे।

प्रमुख कंपनियों के अपडेट

TATA Motors: इस कंपनी का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 62.4% गिरकर 477 करोड़ रुपये हो गया, जबकि परिचालन से राजस्व में 16.3% की गिरावट आई और यह 15,518 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का मार्जिन भी 110 बेसिस पॉइंट घटकर 12% पर आ गया।

Asian Paints: पेंट कंपनी का समेकित शुद्ध लाभ तिमाही में 42.4% घटकर 694.6 करोड़ रुपये पर आ गया, जबकि शुद्ध बिक्री 5.3% घटकर 8,003 करोड़ रुपये रही। एबिटा में भी 27.8% की गिरावट के साथ यह 1,239.5 करोड़ रुपये रहा, और मार्जिन 480 बेसिस पॉइंट घटकर 15.5% हो गया।

JSW Steel: कोयला मंत्रालय ने मांड-रायगढ़ के कोयला ब्लॉक के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ कोल ब्लॉक विकास और उत्पादन समझौते को रद्द कर दिया है, क्योंकि खदान तकनीकी-व्यावसायिक दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं पाई गई।

LIC: इस बीमा कंपनी का शुद्ध लाभ तिमाही में 4% घटकर 7,621 करोड़ रुपये हो गया, जबकि शुद्ध प्रीमियम आय 11% बढ़कर 1.19 लाख करोड़ रुपये हो गई।

Divi's Labs: इस भारतीय दवा कंपनी का शुद्ध लाभ 46.5% बढ़कर 510 करोड़ रुपये हो गया, जबकि राजस्व 22.5% बढ़कर 2,338 करोड़ रुपये पहुंच गया।

Ola Electric: बिक्री में वृद्धि और कच्चे माल की लागत में कमी के कारण कंपनी का शुद्ध घाटा घटकर 495 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी का समेकित राजस्व 39% बढ़कर 1,214 करोड़ रुपये हो गया।

GR Infraprojects: बीएसएनएल की भारतनेट फेज 3 परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनी, जिसकी कुल लागत 867.54 करोड़ रुपये है।

ITI: यह दूरसंचार विनिर्माण कंपनी भारतनेट चरण-3 के विभिन्न पैकेजों के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनी, जिसका कुल ऑर्डर मूल्य 3,022 करोड़ रुपये है।

Solar Industries India: इस कंपनी को रक्षा उत्पादों के लिए 580 करोड़ रुपये का निर्यात ऑर्डर मिला है, जिसकी आपूर्ति अगले पांच वर्षों में की जाएगी।

Welspun Corp: कंपनी का शुद्ध लाभ तिमाही में 26.3% घटकर 287 करोड़ रुपये रह गया, जबकि राजस्व 3,364 करोड़ रुपये रहा, जो सालाना आधार पर 18.6% की गिरावट है।

advertisement

DCX Systems: कंपनी को लॉकहीड मार्टिन से इलेक्ट्रॉनिक असेंबलियों की आपूर्ति के लिए 460.3 करोड़ रुपये का निर्यात ऑर्डर मिला है।

Utkarsh Small Finance Bank: इस बैंक का शुद्ध लाभ 55% घटकर 51.4 करोड़ रुपये रह गया, जबकि शुद्ध ब्याज आय 26.4% बढ़कर 558.2 करोड़ रुपये हो गई।

Sasken Technologies: कंपनी ने बोर्क्स टेक्नोलॉजीज के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेवा व्यवसाय का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है।

Krishna Institute of Medical Sciences: अस्पताल श्रृंखला ने 15 साल के समझौते के तहत एक नए सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का संचालन और प्रबंधन शुरू करने की योजना बनाई है।

Zaggle Prepaid Ocean Services: कंपनी ने कैन फिन होम्स के साथ व्यय प्रबंधन और कर्मचारी लाभ सेवाओं के लिए समझौता किया है।

Epigral: कंपनी ने गुजरात में अपने उत्पादन क्षमता के विस्तार की मंजूरी दी है।

RMC Switchgears: इस कंपनी ने राजस्थान में 1,000 मेगावाट का सौर पार्क स्थापित करने के लिए समझौता किया है, जो कि 1 गीगावाट ग्रीनफील्ड परियोजनाओं का हिस्सा है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

