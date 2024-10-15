scorecardresearch
Stocks In News: RIL, HCL Tech, Garuda Constructions, JSW Inra, Angle One शेयरों पर रखें नजर

RIL Industries: मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली इस कंपनी ने सितंबर 2024 तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में 4.78 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जो पिछले साल की समान तिमाही से 16,563 करोड़ रुपये कम है। आरआईएल की कुल आय 0.65 प्रतिशत बढ़कर 2,40,357 करोड़ रुपये हो गई। तिमाही के लिए मार्जिन एक साल पहले के 17.5 प्रतिशत से घटकर 17 प्रतिशत रह गया।

Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 15, 2024 08:11 IST

आज जिन शेयरों पर नजर रखी जाएंगी वो कुछ इस प्रकार हैं। 
Q2 परिणाम आज: एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, केईआई इंडस्ट्रीज, न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, पीवीआर आईनॉक्स, रैलिस इंडिया, डीबी कॉर्प, स्टाइलम इंडस्ट्रीज, मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स और अन्य आज सितंबर 2024 तिमाही के लिए अपने परिणामों की घोषणा करेंगे।

गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग: यह कंस्ट्रक्शन कंपनी आज दलाल स्ट्रीट में अपना डेब्यू करेगी। कंपनी ने आईपीओ के जरिए 264.10 करोड़ रुपये जुटाए थे, जिसमें 90-95 रुपये प्रति शेयर के तय प्राइस बैंड में अपने शेयर पेश किए थे और 157 शेयरों का लॉट साइज था, जो 08-10 अक्टूबर तक बोली के लिए खुला था।


HCL Tech: आईटी प्रमुख कंपनी का वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 11 प्रतिशत बढ़कर 4,235 करोड़ रुपये हो गया, जो बाजार की उम्मीदों से बेहतर है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी प्रमुख कंपनी का जुलाई-सितंबर 2025 का परिचालन राजस्व सालाना आधार पर 8.2 प्रतिशत बढ़कर 28,862 करोड़ रुपये हो गया। ईबीआईटी मार्जिन 18.6 प्रतिशत रहा, जो क्रमिक आधार पर 149 आधार अंकों की वृद्धि दर्शाता है।

JSW Infra : इंफ्रा कंपनी को महाराष्ट्र के पालघर में एक सभी मौसमों के अनुकूल, बहुउद्देशीय बंदरगाह के विकास, संचालन, प्रबंधन और रखरखाव के लिए महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड से आशय पत्र (एलओआई) प्राप्त हुआ है। बंदरगाह का विकास सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर होगा।


Can Fin Home: एनबीएफसी बोर्ड 22 अक्टूबर को बैठक करेगा, जिसमें वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के असंपादित वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा और एक या अधिक किस्तों में निजी प्लेसमेंट के आधार पर गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर (एनसीडी) जारी करके 4,000 करोड़ रुपये तक की धनराशि जुटाने पर विचार किया जाएगा।


Angle One: डिस्काउंट ब्रोकर ने शुद्ध लाभ में 39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो 423.4 करोड़ रुपये रहा, जबकि राजस्व 44.5 प्रतिशत बढ़कर 1,514.7 करोड़ रुपये हो गया। 30 सितंबर को समाप्त तिमाही के लिए इसका कुल ग्राहक आधार 61 प्रतिशत बढ़कर 27.5 मिलियन हो गया, जबकि भारत के डीमैट खातों में इसकी हिस्सेदारी 251 आधार अंकों की वृद्धि के साथ 15.7 प्रतिशत हो गई।


ज़ाइडस लाइफसाइंसेज: दवा निर्माता ने सिकल सेल रोग के रोगियों में डेसिडुस्टैट के चरण 2 नैदानिक परीक्षण शुरू करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओए) को औपचारिक रूप दिया है।

Indian Overseas Bank: सार्वजनिक क्षेत्र के इस ऋणदाता ने 15 अक्टूबर से एक दिन और एक महीने की अवधि के लिए अपनी उधार दर में 5 आधार अंकों की वृद्धि की है।


जे कुमार इंफ्राप्रोजेक्ट्स: निर्माण कंपनी को पुणे नगर निगम से 297.83 करोड़ रुपये का कार्य आदेश मिला है। इस परियोजना में वाकड बाईपास से सांगवी ब्रिज (स्ट्रेच 1, 2 और 3) तक मुला नदी का विकास शामिल है।


सीईएससी: यूटिलिटी प्लेयर की सहायक कंपनी पूर्वा ग्रीन पावर ने देशराज सोलर एनर्जी की 100% शेयर पूंजी हासिल करने के लिए शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अधिग्रहण के बाद, देशराज सोलर एनर्जी कंपनी की स्टेप-डाउन सहायक कंपनी बन जाएगी।


स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी: अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की इस कंपनी को वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में घरेलू बाजार में 2,050 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं, जिसमें 15 अक्टूबर को प्राप्त 823 करोड़ रुपये का ऑर्डर भी शामिल है। इसने 10,500 करोड़ रुपये से अधिक का अब तक का सबसे अधिक अप्रयुक्त ऑर्डर मूल्य हासिल किया है।


Gopal Snacks: एथनिक स्नैक निर्माता ने सितंबर 2024 तिमाही में शुद्ध लाभ में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 27.2 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की, जबकि दी गई अवधि के दौरान परिचालन से इसका राजस्व 12.6 प्रतिशत बढ़कर 402.6 करोड़ रुपये हो गया।

लाइका लैब्स: फार्मा कंपनी को भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से भारत में प्रीगैबलिन जेल 8% w/w के निर्माण और विपणन के लिए उत्पाद अनुमति मिली है, जो कि चरण III नैदानिक परीक्षणों के पूरा होने के बाद है। प्रीगैबलिन जेल का उपयोग मधुमेह संबंधी न्यूरोपैथिक दर्द वाले रोगियों के लिए किया जाता है।


ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर: कंपनी ने आईएसएआरसी की विस्तारित शेयर पूंजी का 79.28 प्रतिशत खरीदने के लिए इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (आईएसएआरसी) के साथ खरीद सह शेयरधारक समझौता किया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
