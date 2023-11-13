Stocks In News: ONGC, Coal India, Grasim Ind, किन शेयरों में आई बड़ी ख़बर

रविवार को Muhurat Trading सत्र में घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सत्र के अंत में सेंसेक्स 355 अंक बढ़कर 65,259 पर और निफ्टी 100 अंक बढ़कर 19,525 पर बंद हुआ। आइये उन खबरों पर नजर डालते हैं जिनमें खबरें हैं

प्रोटीन ईगॉव टेक्नोलॉजीज

मुंबई स्थित नागरिक-केंद्रित और जनसंख्या-स्तरीय ई-गवर्नेंस समाधान कंपनी 13 नवंबर को बाजार में अपनी शुरुआत करेगी। आईपीओ का ऑफर मूल्य 792 रुपये प्रति शेयर था।

REC

नवरत्न कंपनी की आज एक्स डिविडेंट डेट है। चालू वित्त वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश रु. 3.5 प्रति शेयर

ONGC

तेल और गैस अन्वेषण कंपनी ने सितंबर वित्त वर्ष 24 को समाप्त तिमाही के लिए 10,216 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन लाभ दर्ज किया, जो कि एक साल पहले की अवधि की तुलना में 20.3 प्रतिशत कम है। Q2FY24 में कंसोलिडेटिड राजस्व सालाना आधार पर 8.2 प्रतिशत गिरकर 35,162 करोड़ रुपये हो गया।

Coal India

सितंबर वित्त वर्ष 24 को समाप्त तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट में 12.7 प्रतिशत की सालाना वृद्धि के साथ 6,813.5 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की, तिमाही के दौरान परिचालन से राजस्व 9.8 प्रतिशत बढ़कर 32,776.4 करोड़ रुपये हो गया।

Earnings Today

13 नवंबर को तिमाही नतीजों से पहले ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मणप्पुरम फाइनेंस और नारायण हृदयालय फोकस में रहेंगे।

Biocon

बायोफार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने सितंबर वित्त वर्ष 24 को समाप्त तिमाही के लिए समेकित लाभ में साल-दर-साल 168% की वृद्धि के साथ 126 करोड़ रुपये दर्ज किए। राजस्व सालाना आधार पर 49% बढ़कर 3,462 करोड़ रुपये हो गया।

Eichers Motors

कंपनी ने दूसरी तिमाही में अपना अब तक का सबसे अधिक तिमाही लाभ, राजस्व और EBITDA दर्ज किया। स्वस्थ परिचालन संख्या के कारण Q2FY24 में शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 55 प्रतिशत बढ़कर 1,016 करोड़ रुपये हो गया। परिचालन से राजस्व सालाना आधार पर 17 प्रतिशत बढ़कर 4,115 करोड़ रुपये हो गया।

SAIL

इस्पात निर्माता ने वित्त वर्ष 2014 की जुलाई-सितंबर अवधि के लिए 1,305.6 करोड़ रुपये का समेकित लाभ दर्ज किया, जबकि एक साल पहले की अवधि में 330 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। दूसरी तिमाही का प्रदर्शन इनपुट लागत में गिरावट के साथ अच्छे परिचालन आंकड़ों के कारण आगे रहा। Q2FY24 में कंसोलिडेटिड रेवेन्यु 13.2 प्रतिशत बढ़कर 29,712 करोड़ रुपये हो गया।

