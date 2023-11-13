scorecardresearch
6 महीने में BSE का शेयर 291% चढ़ा, इस ब्रोकरेज हाऊस ने बढ़ाया टारगेट

फिलहाल बीएसई के पास अनुमानित टर्नओवर में 10 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी और इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में 3 प्रतिशत प्रीमियम टर्नओवर बाजार हिस्सेदारी है। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज को उम्मीद है कि आगे चलकर इसमें बढ़ोतरी होगी।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Nov 13, 2023 10:20 IST
बीएसई का शेयर पिछले 6 महीने में 291 फीसदी चढ़ा है

BSE का शेयर पिछले 6 महीने में 291 फीसदी चढ़ा है। घरेलू ब्रोकरेज कंपनी Motilal Oswal Securities ने अभी भी इस स्टॉक में 5% तक की और तेजी का अनुमान लगाया है। मोतीलाल ओसवाल की ब्रोकरेज रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीद से बेहतर इक्विटी कैश वॉल्यूम और क्लियरिंग और सेटलमेंट फंड से बढ़ती ट्रेजरी आय को ध्यान में रखते हुए FY24/FY25 के लिए अपने EPS अनुमानों को 16/23% तक अपग्रेड किया है।

फिलहाल बीएसई के पास अनुमानित टर्नओवर में 10% बाजार हिस्सेदारी और इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में 3 प्रतिशत प्रीमियम टर्नओवर बाजार हिस्सेदारी है। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज को उम्मीद है कि आगे चलकर इसमें बढ़ोतरी होगी।

ट्रेजरी आय को ध्यान में रखते हुए FY24/FY25 के लिए अपने EPS अनुमानों को 16/23% तक अपग्रेड किया है

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Nov 13, 2023