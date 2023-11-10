scorecardresearch
Auto Sales :अक्टूबर में दोपहिया वाहनों की बिक्री सबसे आगे रही

यात्री वाहनों ने पिछले वर्ष की तुलना में 15.9% की वृद्धि के साथ अक्टूबर में 3.90 लाख इकाइयों की अब तक की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की। तिपहिया वाहनों ने भी 42.1% की अच्छी वृद्धि दर्ज की, अक्टूबर 2023 में लगभग 0.77 लाख इकाइयों की बिक्री दर्ज की गई।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Nov 10, 2023 22:40 IST
अक्टूबर में, यात्री वाहनों (PV) की घरेलू बिक्री में 16% की वृद्धि देखी गई

अक्टूबर में, यात्री वाहनों (PV) की घरेलू बिक्री में 16% की वृद्धि देखी गई। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) द्वारा जारी मासिक बिक्री आंकड़ों के अनुसार, दोपहिया वाहनों की बिक्री में भी साल-दर-साल 20% की भारी वृद्धि देखी गई, जो कि 15,78,383 इकाइयों की तुलना में महीने में कुल 18,95,799 इकाई हो गई। इसके अतिरिक्त, कुल तिपहिया वाहनों की बिक्री में साल-दर-साल 42% से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो अक्टूबर में 76,940 इकाई तक पहुंच गई, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में यह 54,154 इकाई थी। SIAM के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने कहा कि यात्री वाहनों और तिपहिया वाहनों दोनों ने अक्टूबर में अब तक की सबसे अधिक बिक्री हासिल की, जबकि दोपहिया वाहन खंड ने भी महीने के लिए मजबूत बिक्री का प्रदर्शन किया, सभी तीन खंडों में दोहरे अंक की वृद्धि देखी गई।

अग्रवाल ने विकास की इस गति का श्रेय सरकार की सहायक नीतियों और चल रहे त्योहारी सीजन से उद्योग को मिले प्रोत्साहन को दिया। सभी श्रेणियों में वाहन की कुल बिक्री में सालाना आधार पर 20% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो अक्टूबर में 23,62,453 इकाई तक पहुंच गई, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 19,68,867 इकाई थी। यात्री वाहनों ने पिछले वर्ष की तुलना में 15.9% की वृद्धि के साथ अक्टूबर में 3.90 लाख इकाइयों की अब तक की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की। तिपहिया वाहनों ने भी 42.1% की अच्छी वृद्धि दर्ज की, अक्टूबर 2023 में लगभग 0.77 लाख इकाइयों की बिक्री दर्ज की गई। अक्टूबर 2023 में दोपहिया वाहनों की 18.96 लाख इकाइयाँ बेची गईं, जो अक्टूबर 2022 की तुलना में 20.1% की वृद्धि है। 

वाहन की कुल बिक्री में सालाना आधार पर 20% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई

