Diwali Stock Picks: संवत 2080 के लिए Nirmal Bang ने लगाया इन स्टॉक्स पर दांव

विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया | लक्ष्य मूल्य: 262 रुपये। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड एक राजस्थान स्थित ईपीसी कंपनी है जो रेलवे के साथ-साथ जल आपूर्ति परियोजनाओं पर केंद्रित हैसड़कें। वित्त वर्ष 2011-23 में ऑर्डर बुक और राजस्व 50 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ा है जबकि पीएटी 100 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। ऑर्डर बुक 4,390 करोड़ रुपये है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Nov 10, 2023 12:44 IST
घरेलू ब्रोकरेज फर्म निर्मल बैंग सिक्योरिटीज ने आगामी संवत 2080 के लिए 10 शेयरों का चयन किया है

घरेलू ब्रोकरेज फर्म निर्मल बैंग सिक्योरिटीज ने आगामी संवत 2080 के लिए 10 शेयरों का चयन किया है। ब्रोकरेज फर्म ने ज्यादातर दलाल स्ट्रीट के हालिया नए लिस्टिड शेयरों को चुना है, जिन्होंने संवत 2079 में अपनी शुरुआत की थी। 

आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज | टारगेट प्राइस: 767 रुपये
आर्कियन स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड (एसीआईएल) भारत में एक प्रमुख विशेष केमिकल कंपनी है।  ACIL ब्रोमीन और औद्योगिक नमक दोनों के भारत के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, जिसकी उत्पादन लागत दुनिया भर में सबसे कम है।

एलेकॉन इंजीनियरिंग | लक्ष्य मूल्य: 1,050 रुपये
एलेकॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड औद्योगिक गियर और सामग्री हैंडलिंग उपकरण (एमएचई) का निर्माता है। यह विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर सीमेंट, इस्पात, बिजली, चीनी और अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक पूंजीगत व्यय पर एक खेल है। इलेकॉन भारत में 35% बाजार हिस्सेदारी के साथ औद्योगिक गियर में अग्रणी है।

फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस | लक्ष्य मूल्य: 1,100 रुपये
फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड 2.4 लाख रुपये के एटीएस और 2.4 लाख रुपये के कुल एयूएम के साथ अधिकांश बैंकों/एनबीएफसी द्वारा बाहर किए गए बैंक रहित सूक्ष्म उद्यमियों और स्व-रोज़गार व्यक्तियों को सुरक्षित व्यवसाय ऋण प्रदान करता है। 6,900 करोड़ इसके सभी ऋण उधारकर्ताओं की संपत्ति, मुख्य रूप से स्व-कब्जे वाली आवासीय संपत्ति द्वारा सुरक्षित हैं।

फ्यूज़न माइक्रो फाइनेंस | लक्ष्य मूल्य: 820 रुपये
फ्यूज़न 9,712 करोड़ रुपये के एयूएम और 36 लाख के उधारकर्ता आधार के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा एनबीएफसी-एमएफआई है, जिसका अर्थ है कि प्रति उधारकर्ता पर औसत बकाया 25,800 करोड़ रुपये है। कोविड के बाद से फ्यूज़न का शिखर जीएनपीए उद्योग के लिए 5.7% बनाम 16% रहा, जो इसकी गुणवत्ता हामीदारी और सक्रिय जोखिम प्रबंधन को दर्शाता है।

साई सिल्क (कलामंदिर) | लक्ष्य मूल्य: 323 रुपये
साई सिल्क ने 2005 में परिचालन शुरू किया, जिसकी उपस्थिति प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु सहित दक्षिणी राज्यों में थी। अपने चार स्टोर प्रारूपों, कलामंदिर, वरमहालक्ष्मी सिल्क्स, मंदिर और केएलएम फैशन मॉल के माध्यम से, प्रीमियम एथनिक फैशन, मध्यम आय और मूल्य-फैशन के लिए एथनिक फैशन और शादियों, पार्टियों, दैनिक पहनने के लिए उपयुक्त अन्य फैशन उत्पादों सहित विभिन्न उत्पाद पेश करता है।

सांघी मूवर्स | लक्ष्य मूल्य: 864 रुपये
सांघवी मूवर्स भारत और एशिया में सबसे बड़ी क्रेन रेंटल कंपनी है; और दुनिया में छठा सबसे बड़ा। वर्तमान में, कंपनी के पास 40 से 1000 मीट्रिक टन तक के 400 मध्यम से बड़े आकार के हेवी ड्यूटी टेलीस्कोपिक और क्रॉलर क्रेन का बेड़ा है। एसएमएल के पास 95 से अधिक हाई बेड ट्रेलरों और 64 मल्टी-एक्सल लाइनों का बेड़ा भी है, जिसका उपयोग इसके क्रेन और क्रेन भागों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जा रहा है। कंपनी का बेड़ा मुख्य रूप से विभिन्न औद्योगिक संयंत्रों के निर्माण के लिए तैयार किया गया है।

Also Read: Dhanteras 2023: 2019 की दिवाली से 2023 की दिवाली तक सोने ने दिया है बंपर रिटर्न

एसआरएफ | लक्ष्य मूल्य: 2,637 रुपये
1970 में निगमित, एसआरएफ लिमिटेड का मुख्यालय गुरुग्राम, दिल्ली में है। एसआरएफ औद्योगिक और विशेष मध्यवर्ती के व्यवसाय में संलग्न है। इसने धीरे-धीरे अपने व्यवसाय को एक शुद्ध तकनीकी कपड़ा कंपनी से बदल दिया है, जहां यह वर्तमान में फ्लोरोकेमिकल्स, विशेष रसायन, पैकेजिंग फिल्म, लेपित और लेमिनेटेड कपड़ों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है।

वीनस पाइप्स और ट्यूब्स | लक्ष्य मूल्य: 1,830 रुपये
वीनस एकमात्र शुद्ध-प्ले सूचीबद्ध कंपनी है जो उच्च मूल्य वाले एसएस (स्टेनलेस स्टील) पाइप उद्योग पर केंद्रित है। एसएस पाइप का उपयोग दबाव वाहिकाओं, हीट एक्सचेंजर्स, कंडेनसर और अन्य जैसे महत्वपूर्ण, उच्च दबाव और तापमान अनुप्रयोगों में किया जाता है। उद्योग जोखिम: पूंजीगत सामान 50 प्रतिशत, रसायन 33% , अन्य उद्योग 17%।

विष्णु केमिकल | लक्ष्य मूल्य: 421 रुपये
1989 में निगमित, विष्णु केमिकल्स लिमिटेड दुनिया भर में क्रोमियम रसायनों और बेरियम यौगिकों के निर्माण और बिक्री में अग्रणी खिलाड़ियों में से एक है। यह 12 से अधिक उपयोगकर्ता एप्लिकेशन उद्योगों और वैश्विक स्तर पर 50 से अधिक देशों में 100 से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। क्रोमियम वर्टिकल में कंपनी का पिछड़ा एकीकरण उसके सकल मार्जिन को बनाए रखने के लिए अच्छा संकेत है।

विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया | लक्ष्य मूल्य: 262 रुपये
विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड एक राजस्थान स्थित ईपीसी कंपनी है जो रेलवे के साथ-साथ जल आपूर्ति परियोजनाओं पर केंद्रित है सड़कें। वित्त वर्ष 2011-23 में ऑर्डर बुक और राजस्व 50% सीएजीआर से बढ़ा है जबकि पीएटी 100% से अधिक बढ़ा है। ऑर्डर बुक 4,390 करोड़ रुपये है।

डिस्क्लेमर: बिजनेस टुडे केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। पाठकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
