Dhanteras 2023: 2019 की दिवाली से 2023 की दिवाली तक सोने ने दिया है बंपर रिटर्न

धनतेरस, जिसे सोना खरीदने के लिए शुभ दिन माना जाता है, अगर हम विश्लेषकों की मानें तो अगले एक साल में सोने की कीमतें 63,000-68,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंच सकती हैं। अगर आप भी सोने में निवेश की सोच रहे हैं तो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) जैसे पारंपरिक विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। इस बार के आंकड़ों से पता चलता है कि अगर किसी निवेशक ने दिवाली 2019 के आसपास सोने में निवेश किया होता, तो इस दिन तक वह 60% रिटर्न पर होता। एसपीडीआर गोल्ड ने 1 साल की अवधि में 10 फीसदी का रिटर्न दर्ज किया, जबकि घरेलू गोल्ड ईटीएफ से इसी अवधि के दौरान 15 फीसदी का अच्छा रिटर्न मिला है।

एक्सिस सिक्योरिटीज के देवेया गगलानी ने कहा: "भारत में कई त्योहारों को सोना खरीदने के लिए शुभ माना जाता है, और धनतेरस सबसे पसंदीदा त्योहारों में से एक है। भारत में, लोग दीर्घकालिक लाभ के लिए सोने में निवेश करते हैं। यही कारण है कि भारतीय परिवारों के पास सोने का सबसे अधिक भंडार है। सोना भारतीयों के दिलों के बहुत करीब है और सट्टा निवेश की तुलना में अधिक भावुक निवेश है। पिछले साल धनतेरस के बाद से, सोने ने निफ्टी रिटर्न को आसानी से पछाड़ते हुए लगभग 20% का रिटर्न दिया है।मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज ने कहा कि जोखिम प्रीमियम की कीमत सोने में लगाई जा रही है - महामारी से लेकर रूस-यूक्रेन युद्ध और नवीनतम इज़राइल-हमास विवाद तक। "मध्य पूर्व विवाद में नरमी और/या फेड के कठोर रुख को जारी रखने से सोने की कीमतों पर असर पड़ सकता है। स्वस्तिक इन्वेस्टमार्ट के वरिष्ठ कमोडिटी रिसर्च विश्लेषक निरपेंद्र यादव को उम्मीद है कि वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतें 2,250 डॉलर प्रति औंस और 64,000-66,000 रुपये प्रति दस ग्राम तक पहुंच जाएंगी।