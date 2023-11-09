BTTV Stocks Picks: इन चार शेयरों पर क्या कहते हैं दिग्गज एक्सपर्ट्स?

Axis Securities के टेक्नीकल एनालिस्ट राजेश पालवीय ने गुरुवार को BTTV पर मॉर्निंग शो में कहा कि निफ्टी के 19,500 के स्तर पर फिर से पहुंचने के साथ बाजार में कुछ खरीदारी देखी जा सकती है। उन्होंने BTTV को बताया, जब तक 19,350 का स्तर बरकरार रहता है, हमारा नजरिया तेजी की ओर बना रहता है। पालविया ने ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को दिन के लिए अपनी शीर्ष पसंद के रूप में चुना। पाल्विया ने कहा, ग्लेनमार्क फार्मा के शेयर को 810 रुपये के लक्ष्य मूल्य पर खरीदा जा सकता है, जबकि स्टॉप लॉस 775 रुपये पर रखा जा सकता है। आखिरी बार स्टॉक 0.23 फीसदी की गिरावट के साथ 783.90 रुपये पर कारोबार करता देखा गया था। बाजार विशेषज्ञ ने जो दूसरा काउंटर चुना, वह आरबीएल बैंक लिमिटेड था। पालविया ने कहा, "शेयर बहुत सकारात्मक दिख रहा है और निकट अवधि में 254 रुपये का स्तर देख सकता है। स्टॉप लॉस 234 रुपये पर रखें।" आरबीएल बैंक के शेयर आज 0.85 फीसदी की तेजी के साथ 242.20 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं।

पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ऊपर की ओर रुझान जारी रहने की संभावना है और 'डिप पर खरीदारी' की रणनीति होनी चाहिए। पालविया ने कहा, "फिर से खरीदारी करने के लिए ट्रेडिंग के नजरिए से 250-255 रुपये का स्तर महत्वपूर्ण है। लंबी स्थिति बनाए रखने के लिए स्टॉप लॉस 245 रुपये पर रखा जाना चाहिए।" पीएफसी 4.53 फीसदी बढ़कर 275.55 रुपये पर कारोबार करता देखा गया। आरईसी लिमिटेड पर एक प्रश्न के जवाब में, बाजार विशेषज्ञ ने कहा, "295-300 रुपये के स्तर के करीब खरीदारी के अवसर पर विचार किया जा सकता है। लंबी स्थिति के लिए स्टॉप लॉस 288 रुपये होना चाहिए। उच्च स्तर पर, स्टॉक में 330 रुपये का अंतर देखने को मिल सकता है। स्थितिगत आधार पर 335 स्तर।" आरईसी का शेयर 2.59 फीसदी बढ़कर 318.40 रुपये पर था।

इस बीच, भारतीय इक्विटी बेंचमार्क आज लगभग स्थिर कारोबार कर रहे हैं क्योंकि ऑटोमोबाइल और वित्तीय क्षेत्र में बढ़त का मुकाबला उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और ऊर्जा शेयरों में नुकसान से हुआ है। मिड- और स्मॉल-कैप शेयरों में तेजी रही क्योंकि निफ्टी मिडकैप 100 0.30 फीसदी और स्मॉल-कैप 0.20 फीसदी चढ़ गया।

(Disclaimer: बिजनेस टुडे केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। पाठकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।)

