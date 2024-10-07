Stocks in News: NBCC,Jio Financials, GAIL, Adani Energy, Lupin, Paytm, Adani Wilmer, MTNL

इजरायल-ईरान यु्द्व की चिंताओं,कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और लगातार FII की बिकवाली के बीच शुक्रवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांक नीचे बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 808.65 अंक या 0.98 प्रतिशत टूटकर 81,688.45 पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी 50 इंडेक्स 235.50 अंक या 0.93 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,014.60 पर बंद हुआ। सोमवार, 07 अक्टूबर, 2024 को ओपनिंग बेल से पहले ये स्टॉक सुर्खियों में रह सकते हैं:

आज जिन स्टॉक्स पर नजर रखी जा सकती है वो इस प्रकार हैं

GAIL (भारत): सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी ने 2.5 गीगावाट तक की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं और हरित रासायनिक परियोजनाओं को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एएम ग्रीन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी ई-मेथेनॉल उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) की दीर्घकालिक आपूर्ति और पूरे भारत में हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की खोज पर केंद्रित है।



Jio Financials: पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कंपनी और ब्लैकरॉक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक को सह-प्रायोजक के रूप में कार्य करने और प्रस्तावित म्यूचुअल फंड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।



Lupin: यूएसएफडीए ने 25 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच किए गए निरीक्षण के बाद फार्मा कंपनी की पुणे स्थित बायोटेक सुविधा के लिए पांच टिप्पणियां जारी की हैं। नियामक ने इस सुविधा का पूर्व-अनुमोदन निरीक्षण पूरा कर लिया है।

Adani Energy Solutions: गौतम अडानी के नेतृत्व वाली कंपनी ने एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ग्लो का गठन किया है।



Paytm: मनमीत सिंह धोडी ने 4 अक्टूबर से मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी - भुगतान के पद से इस्तीफा दे दिया है और कंपनी में एआई फेलो के रूप में नई भूमिका में आ गए हैं। बोर्ड ने 4 अक्टूबर से मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी - भुगतान के रूप में दीपेंद्र सिंह राठौर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।



Adani Wilmer: एफएमसीजी कंपनी के खाद्य तेल कारोबार ने दोहरे अंकों की वॉल्यूम वृद्धि के साथ मजबूत गति बनाए रखी। खाद्य और एफएमसीजी खंड ने आउटलेट पैठ में वृद्धि, खाद्य उत्पादों की बार-बार खरीद के कारण 36% की राजस्व वृद्धि दर्ज की। जी2जी कारोबार को छोड़कर खाद्य और एफएमसीजी खंड में राजस्व वृद्धि 26 प्रतिशत रही।



Bank Of Maharastra: पीएसयू ऋणदाता ने 4 अक्टूबर को अपने योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) मुद्दे को बंद कर दिया है। बोर्ड ने पात्र योग्य संस्थागत खरीदारों (एलआईसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस सहित) को 57.36 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 61.01 करोड़ इक्विटी शेयरों के आवंटन को मंजूरी दे दी है, जो 3,500 करोड़ रुपये है।

टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस: लॉजिस्टिक्स समाधान कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, एफआईटी 3पीएल वेयरहाउसिंग के साथ एक अंतर-कॉर्पोरेट ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस लेन-देन के माध्यम से, कंपनी का लक्ष्य समूह के भीतर नकदी प्रवाह को अधिकतम करना है ताकि ब्याज लागत बचत प्राप्त हो सके और समग्र लाभप्रदता में सुधार हो सके।



Bls International: वीजा सेवा प्रदाता कंपनी ने 31 मिलियन डॉलर (260 करोड़ रुपये) में सिटिजनशिप इन्वेस्ट में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। यह दुबई स्थित फर्म है जो 15 से अधिक देशों में निवास और नागरिकता के लिए फास्ट-ट्रैक निवेशक कार्यक्रमों में विशेषज्ञता रखती है।



लैंडमार्क कार्स: कार रिटेलर कंपनी को पटना में डीलरशिप के लिए मर्सिडीज-बेंज इंडिया से आशय पत्र मिला है। यह डीलरशिप बिहार और झारखंड के उच्च-संभावित भौगोलिक क्षेत्रों को पूरा करेगी, जहाँ मर्सिडीज-बेंज कारों की बिक्री और बिक्री के बाद की सेवाएँ प्रदान की जाएँगी।



सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस: उपयोगिता कंपनी ने रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के साथ एक परिसंपत्ति खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत वह 36 मिलियन डॉलर में इसके रेडियो फ्रीक्वेंसी घटक व्यवसाय का अधिग्रहण करेगी, जिससे सेमीकंडक्टर डिजाइन में इसका प्रवेश होगा।

आरकेईसी प्रोजेक्ट्स: कंपनी को महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड से 186.7 करोड़ रुपये का कार्य आदेश मिला है।



अक्ज़ो नोबेल इंडिया: नीदरलैंड स्थित मूल कंपनी अक्ज़ो नोबेल एनवी ने अपने मुख्य कोटिंग्स व्यवसायों को बढ़ाने के लिए पूंजी को फिर से लगाने के लिए अपने पोर्टफोलियो की रणनीतिक समीक्षा करने का फैसला किया है। शुरुआती फोकस दक्षिण एशिया में अपने सजावटी पेंट्स की स्थिति पर होगा। पोर्टफोलियो समीक्षा में साझेदारी या संयुक्त उद्यम से लेकर विलय या विनिवेश तक के विभिन्न रणनीतिक विकल्पों का पता लगाया जाएगा।



एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल: वेस्ट मैनेजमेंट प्लेयर की मटेरियल सब्सिडियरी, एजी एनवायरो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने नवी मुंबई नगर निगम से नगरपालिका के ठोस कचरे के डोर-टू-डोर कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन (सीएंडटी) के लिए 908 करोड़ रुपये का अनुबंध हासिल किया है। यह अनुबंध नौ साल की अवधि के लिए है।



ग्रेविटा इंडिया: कंपनी बोर्ड ने इक्विटी शेयर जारी करके 1,000 करोड़ रुपये तक जुटाने को मंजूरी दे दी है और कंपनी बोर्ड में कुछ नियुक्तियां की हैं।



महानगर टेलीफोन निगम: भारतीय स्टेट बैंक ने ब्याज और किस्तों का भुगतान न करने के कारण 28 सितंबर तक एमटीएनएल के टर्म लोन खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में बदल दिया है। 30 सितंबर तक कुल बकाया राशि 325.52 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें 281.62 करोड़ रुपये की अतिदेय राशि है।