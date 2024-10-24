Stocks in news: HUL, Infosys, M&M, Titan, AU Bank, ITC, Mankind, Adani Power & NPTC



Q2 परिणाम आज: आईटीसी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इंडसइंड बैंक, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर, कोलगेट पामोलिव (इंडिया), डिक्सन टेक्नोलॉजीज (इंडिया), जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रा, अदानी टोटल गैस, पतंजलि फूड्स, पेट्रोनेट एलएनजी, एसीसी, यूनाइटेड ब्रुअरीज, कोरोमंडल इंटरनेशनल अदानी विल्मर और अन्य आज बाद में सितंबर 2024 तिमाही के लिए अपने परिणामों की घोषणा करेंगे।

इंफोसिस: डिजिटल सेवा और परामर्श कंपनी ने अपने नए और विस्तारित लिविंग लैब्स का अनावरण किया, ताकि ग्राहकों को नवाचार में तेजी लाने और अपने व्यवसायों को भविष्य के लिए सुरक्षित बनाने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने में मदद मिल सके। इसने लंदन में एक नई एआई लैब स्थापित करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ सहयोग की भी घोषणा की।



हिंदुस्तान यूनिलीवर: एफएमसीजी प्रमुख ने सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अपने स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ में 4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जो 2,612 करोड़ रुपये रहा। रिपोर्ट की गई तिमाही में परिचालन से राजस्व 15,319 करोड़ रुपये रहा, जो कि पिछले साल की समान तिमाही से 2 प्रतिशत अधिक है। कंपनी ने प्रति इक्विटी शेयर 29 रुपये का कुल अंतरिम लाभांश घोषित किया है।



टाइटन कंपनी: टाटा समूह के बोर्ड ने पीबी बालाजी को कंपनी के बोर्ड में टाटा संस का नामित निदेशक नियुक्त किया है, जो 28 अक्टूबर से प्रभावी होगा।



महिंद्रा एंड महिंद्रा: ऑटोमोबाइल कंपनी ने चेन्नई में अपनी दो विकास परीक्षण सुविधाओं: महिंद्रा पैसिव सेफ्टी लैब और बैटरी एवं सेल रिसर्च लैब का उद्घाटन किया है।



अडानी पावर: अडानी समूह की कंपनी का बोर्ड 28 अक्टूबर को बैठक करेगा, जिसमें एक या अधिक किस्तों में गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के सार्वजनिक निर्गम और/या निजी प्लेसमेंट के जरिए 5,000 करोड़ रुपये तक की धनराशि जुटाने पर विचार किया जाएगा।



मैनकाइंड फार्मा: फार्मा कंपनी और इसकी सहायक कंपनी एपियन प्रॉपर्टीज ने भारत सीरम एंड वैक्सीन्स में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण 13,768 करोड़ रुपये में पूरा कर लिया है। अधिग्रहण के बाद, भारत सीरम एंड वैक्सीन्स कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है।



एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक: दवा निर्माता ने सितंबर तिमाही के लिए 571 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ में 42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिग्रहण के प्रभाव से प्रेरित है। परिचालन लाभ 80 प्रतिशत बढ़कर 1,132 करोड़ रुपये हो गया। तिमाही के लिए इसका शुद्ध ब्याज मार्जिन 6.1 प्रतिशत बढ़ा, जबकि शुद्ध ब्याज आय 58 प्रतिशत बढ़कर 1,974 करोड़ रुपये हो गई।

एस्कॉर्ट्स कुबोटा: वाणिज्यिक वाहन फर्म कंपनी ने सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स (सोना कॉमस्टार) के साथ मौजूदा रेलवे उपकरण व्यवसाय प्रभाग (आरईडी) को 1,600 करोड़ रुपये में स्लंप सेल के आधार पर स्थानांतरित करने के लिए एक व्यापार हस्तांतरण समझौता किया है। यह कृषि और निर्माण उपकरण क्षेत्रों पर कंपनी के रणनीतिक फोकस के अनुरूप है।



डॉ. लाल पैथलैब्स: अग्रणी डायग्नोस्टिक्स फर्म ने उम्मीद से कहीं ज़्यादा दूसरी तिमाही का मुनाफ़ा दर्ज किया, जो निरंतर मांग और स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए बढ़ती जागरूकता के कारण हुआ। कंपनी का समेकित शुद्ध लाभ पिछले साल की तुलना में 18 प्रतिशत बढ़कर 129 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी भारत में लगभग 300 प्रयोगशालाएँ संचालित करती है, उसने कहा कि इसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह वापस कारोबार बढ़ा रही है।



एनएलसी इंडिया: कोयला क्षेत्र की इस कंपनी ने राजस्थान में 3x125 मेगावाट लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के साथ संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह थर्मल पावर स्टेशन की ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खदानों का भी विकास करेगी।



बिड़लासॉफ्ट: आईटी सेवा और समाधान प्रदाता ने 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए समेकित शुद्ध लाभ में 12.06 प्रतिशत की गिरावट के साथ 127.5 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की। समीक्षाधीन तिमाही में राजस्व 1,368.2 करोड़ रुपये रहा, जो कि पिछले साल की समान तिमाही से 4.45 प्रतिशत अधिक है।

सिग्नेचर ग्लोबल: रियल एस्टेट कंपनी ने उद्योग विहार, फेज-V, गुरुग्राम में हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम में अपनी संपत्ति को कल्चर हॉलिडेज इंडिया को 25.5 करोड़ रुपये में बेचने के लिए एक बिक्री विलेख निष्पादित किया है।



कर्नाटक बैंक: निजी ऋणदाता ने वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के लिए 336.07 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.76 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के लिए शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) 1.36 प्रतिशत बढ़कर 833.56 करोड़ रुपये हो गई, लेकिन शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में घटकर 3.23 प्रतिशत रह गया। सकल एनपीए 33 बीपीएस घटकर 3.21 प्रतिशत रह गया।



कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल: कंपनी बोर्ड 28 अक्टूबर को बैठक करेगा, जिसमें सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अपने असंबद्ध स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा, साथ ही क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से धन जुटाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा।