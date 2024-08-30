scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStocks in Focus: RVNL, HDFC Bank, Vodafone Idea, AEL, Yes Bank के शेयरों पर रहेगा फोकस

Stocks in Focus: RVNL, HDFC Bank, Vodafone Idea, AEL, Yes Bank के शेयरों पर रहेगा फोकस

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, एचपीसीएल और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड कुछ ऐसे शेयर हैं जिनमें $1,769 मिलियन तक का पैसिव इनफ्लो आ सकता है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एलटीआईमाइंडट्री लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (टीसीएस), यस बैंक लिमिटेड और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड में पैसिव आउटफ्लो देखने को मिल सकता है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Aug 30, 2024 09:08 IST
डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल), प्रेस्टीज एस्टेट्स और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड के शेयर शुक्रवार की सुबह फोकस में रहेंगे क्योंकि आज MCSI के अगस्त रिबैलेसिंग होगीष  इन शेयरों को अगस्त की रिबैलेंसिंग में इनका जोड़ा गयाहै।  बंधन बैंक में एमएससीआई इंडेक्स के बाहर जाने पर  7 मिलियन का आउटफ्लो देखने को मिल सकते हैं।

आंकड़ों के अनुसार, डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड में 313 मिलियन डॉलर का निवेश आएगा, इसके बाद वोडाफोन आइडिया (285 मिलियन डॉलर), ऑयल इंडिया (258 मिलियन डॉलर), ज़ाइडस लाइफसाइंसेज (222 मिलियन डॉलर) और आरवीएनएल (212 मिलियन डॉलर) का स्थान है।


भारती एयरटेल ($246 मिलियन) और कोल इंडिया ($98 मिलियन) को भी इस रिलबैलेसिंग से फायदा होगा। RIL में $220 मिलियन का आउटफ्लो हो सकता है, इसके बाद इंफोसिस ($153 मिलियन) और आईसीआईसीआई बैंक ($151 मिलियन) का स्थान है। वेटेंज में चेंज होने से मारूति सुजुकी के शेयरों में $1912 मिलियन का आउटफ्लो हो सकता है, इसके बाद एलटीआईमाइंडट्री ($81 मिलियन), अंबुजा सीमेंट्स ($67 मिलियन), अदानी एंटरप्राइजेज ($64 मिलियन) और यस बैंक ($37 मिलियन) का स्थान है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
