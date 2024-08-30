Stocks in Focus: RVNL, HDFC Bank, Vodafone Idea, AEL, Yes Bank के शेयरों पर रहेगा फोकस



डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल), प्रेस्टीज एस्टेट्स और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड के शेयर शुक्रवार की सुबह फोकस में रहेंगे क्योंकि आज MCSI के अगस्त रिबैलेसिंग होगीष इन शेयरों को अगस्त की रिबैलेंसिंग में इनका जोड़ा गयाहै। बंधन बैंक में एमएससीआई इंडेक्स के बाहर जाने पर 7 मिलियन का आउटफ्लो देखने को मिल सकते हैं।

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, एचपीसीएल और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड कुछ ऐसे शेयर हैं जिनमें $1,769 मिलियन तक का पैसिव इनफ्लो आ सकता है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एलटीआईमाइंडट्री लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (टीसीएस), यस बैंक लिमिटेड और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड में पैसिव आउटफ्लो देखने को मिल सकता है।

आंकड़ों के अनुसार, डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड में 313 मिलियन डॉलर का निवेश आएगा, इसके बाद वोडाफोन आइडिया (285 मिलियन डॉलर), ऑयल इंडिया (258 मिलियन डॉलर), ज़ाइडस लाइफसाइंसेज (222 मिलियन डॉलर) और आरवीएनएल (212 मिलियन डॉलर) का स्थान है।



भारती एयरटेल ($246 मिलियन) और कोल इंडिया ($98 मिलियन) को भी इस रिलबैलेसिंग से फायदा होगा। RIL में $220 मिलियन का आउटफ्लो हो सकता है, इसके बाद इंफोसिस ($153 मिलियन) और आईसीआईसीआई बैंक ($151 मिलियन) का स्थान है। वेटेंज में चेंज होने से मारूति सुजुकी के शेयरों में $1912 मिलियन का आउटफ्लो हो सकता है, इसके बाद एलटीआईमाइंडट्री ($81 मिलियन), अंबुजा सीमेंट्स ($67 मिलियन), अदानी एंटरप्राइजेज ($64 मिलियन) और यस बैंक ($37 मिलियन) का स्थान है।