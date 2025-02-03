Stocks In Focus: Budget के बाद वाला हफ्ता हुआ शुरू, बजट के फैसले के बाद एक्शन में रहेंगे ये शेयर

1 फरवरी 2025 (शनिवार) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आम बजट (Union Budget 2025) पेश कर दिया। इस साल बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस से लेकर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बड़े ऐलान हो गए हैं। सरकार ने इन सभी सेक्टर को मोटा बजट आवंटित किया गया। बजट में हुए एलान के बाद शेयर बाजार (Stock Market) में तेजी आने की संभावना है। वित्त मंत्री द्वारा किए गए एलान के बाद जोमैटो (Zomato), नेस्ले इंडिया (Nestle India) से लेकर टाटा कंज्यूमर (Tata Consumer) के स्टॉक्स में शानदार तेजी देखने को मिली।

advertisement

अमन ढल्ल, उद्यमी एवं एंजेल निवेशक, BASIC होम लोन और सुगम्य फाइनेंस के अनुसार स्टॉक मार्केट में अस्थायी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि निवेशक बजट के विवरण को समझने में समय लेंगे। हालांकि, जैसे-जैसे विश्लेषण स्पष्ट होगा, बाजार अधिक समझदारी भरा और स्थिर रुख अपनाएगा।

हम आपको नीचे सभी सेक्टर के उन शेयरों के बारे में बताएंगे जो निवेशकों को शानदार रिटर्न दे सकता है। दरअसल, इन शेयरों पर बजट में हुए एलान का असर पड़ सकता है।

इंश्योरेंस सेक्टर (Insurance Sector)

बजट 2025 (Budget 2025) में सरकार ने Insurance Sector में एफडीआई (FDI) लिमिट को 74 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी कर दिया। इसके बाद LIC, ICICI Lambard, Star Health, GoDigit, New India Assurance, Niva Bupa, SBI Life के शेयर में तेजी आ सकती है।

एग्रीकल्चर सेक्टर(Agriculture Sector)

बजट में सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस में रखा है। किसानों को फायदा देने के लिए धन धान्य योजना (Dhan-Dhany Yojana) शुरू करनी की घोषणा की गई है। बजट में हुए एलान के बाद Himalya Foods, AgriTech India, JK Agri Genetics, Tierra Agrotech के शेयर एक्शन में रह सकते हैं।

पावर सेक्टर ( Power Sector)

बजट 2025 में पावर सेक्टर के लिए 48,396 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके बाद Adani Power, NTPC, Reliance Power, L&T, CG Power समेत कई पावर शेयरों में तेजी आ सकती है।

डिफेंस सेक्टर (Defence Sector)

भारत सरकार डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने और Make in India स्कीम पर जोर दे रही है। इस साल बजट में रक्षा मंत्रालय को 6,81,210.27 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। वित्त मंत्री के इस एलान के बाद harat Dynamics, Bharat Electronics, Paras Defence, Cochin Shipyard, Mazagon Dock, MTAR, HAL, Ideaforge समेत कई डिफेंस शेयर में तेजी आ सकती है।

इन शेयर में आएगी तेजी

वित्त मंत्री ने अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर बड़ा एलान किया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि साल 2025 में 40000 हाउसिंग यूनिट्स पूरा करने का लक्ष्य है। इस घोषणा के बाद रियल एस्टेट, पेंट्स, इलेक्ट्रिकल, सीमेंट के साथ बाकी शेयरों में तेजी आ सकती है। मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार Ambuja Cement, ACC, Asian Paints, Polycab आदि स्टॉक फोकस में रहेंगे।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

