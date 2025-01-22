scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारMRF Share: महंगे स्टॉक की हुई खस्ता हालत, एक महीने में 14 फीसदी लुढ़का

MRF Share: महंगे स्टॉक की हुई खस्ता हालत, एक महीने में 14 फीसदी लुढ़का

MRF Stock Price: टायर कंपनी MRF के शेयर एक समय शेयर बाजार के सबसे महंगे शेयर थे। अब यह दूसरे महंगे शेयर में आ गया है। पिछले एक साल से कंपनी के शेयर में बड़ी बिकवाली देखने को मिली। यह बिकवाली आज के ट्रेडिंग सेशन में भी जारी है। इस रिपोर्ट में जानते हैं कि शेयर में आखिर गिरावट क्यों आ रही है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 22, 2025 09:49 IST

Stock Update: पिछले साल 2024 के अक्तूबर तक में शेयर बाजार के सबसे महंगे शेयर का खिताब टायर कंपनी MRF के पास था। अब MRF के शेयर दूसरे महंगे शेयर हैं। पिछले कई सेशन से MRF स्टॉक गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। यह गिरावट अभी तक की बड़ी गिरावट मानी जा रही है। 21 जनवरी 2025 (मंगलवार) को MRF के शेयर 1,12,400 रुपये यानी एक साल के न्यूनतर स्तर पर पहुंच गए। शेयर में जारी गिरावट के कारण कंपनी का मार्केट-कैप भी  48 हजार करोड़ रुपये हो गया है। 

advertisement

ऐसे में सवाल आता है कि कंपनी के शेयर में गिरावट क्यों आ रही है और बाजार में सबसे महंगा शेयर कौन-सा है। 

शेयर में क्यों आ रही है गिरावट? (Why MRF Share Price is falling)

शेयर में गिरावट की मुख्य वजह है कि पिछले कई समय से ऑटोमोबाइल सेक्टर दबाव में है। वहीं स्टॉक मार्केट में भी पिछले 4 महीने से गिरावट देखने को मिली है। इन सब कारणों की वजह से  MRF के शेयर में बिकवाली हो रही है।

कैसा है शेयर का प्रदर्शन (MRF Stock performance)

MRF शेयर ने निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है। पिछले पांच साल में कंपनी ने निवेशकों 60 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। हालांकि, एक साल में एमआरएफ के निवेशकों को निराशा हाथ लगी है। दरअसल, एक साल में कंपनी के शेयर करीब 20 फीसदी लुढ़क गए हैं। इसके अलावा बीते सत्र में स्टॉक ने नया  52 वीक लो बना दिया। अब शेयर का 52 वीक हाई 1,51,445 रुपये और 52 वीक लो 1,11,333.05 रुपये है। एक महीने में ही MRF Share Price 14 फीसदी यानी 40000 रुपये गिर गया है।

9.40 बजे MRF Share 0.11 प्रतिशत गिरकर 1,11,978.60 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है। 

कितनी है प्रोमटर की हिस्सेदारी? (MRF Shareholding Pattern)

BSE वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार दिसंबर 2024 तक प्रमोटर की हिस्सेदारी 27.80 फीसदी और पब्लिक शेयर होल्डिंग 72.20 फीसदी है। चालू वित्त वर्ष की तीनों तिमाही में शेयरहोल्डिंग पैटर्नस में बड़े बदलाव नहीं हुए हैं।

सबसे महंगा शेयर कौन-सा है? (Most Expensive Stocks in India)

देश के सबसे महंगे शेयर का खिताब अब Elcid investment को जाता है। वर्तमान में  Elcid Investment का शेयर 1,38,000.00 रुपये है। शेयर बाजार में जारी बिकवाली का असर इस स्टॉक पर भी पड़ा है। एक महीने में यह शेयर करीब 28 फीसदी गिर गया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 22, 2025