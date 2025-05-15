scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार10 रुपये का छोटा स्टॉक बना मल्टीबैगर रॉकेट, 300 करोड़ की डील से निवेशकों की बल्ले-बल्ले

10 रुपये का छोटा स्टॉक बना मल्टीबैगर रॉकेट, 300 करोड़ की डील से निवेशकों की बल्ले-बल्ले

Remsons Industries के शेयर ने गुरुवार को निवेशकों को तगड़ा फायदा पहुंचाया। आज कंपनी के शेयर 17 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए थे।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 15, 2025 16:32 IST
Remsons Industries shares have risen 329.12% in a year and gained 100% in six months.
Remsons Industries shares have risen 329.12% in a year and gained 100% in six months.

Remsons Industries के शेयर ने गुरुवार को निवेशकों को तगड़ा फायदा पहुंचाया। ये छोटा लेकिन दमदार स्टॉक (Small Cap Multibagger Stock) एक ही दिन में 17% तक उछल गया। इस उछाल की वजह है कंपनी को मिला 300 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का एक बड़ा ऑर्डर।

कंपनी को ये ऑर्डर उत्तरी अमेरिका की ऑटो कंपनी Stellantis N.V. से मिला है, जो कि Remsons के हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है।

advertisement

7 साल तक मिलेगा बड़ा बिजनेस

इस डील के तहत Remsons Industries अब Stellantis के लिए स्मार्ट कार्स, जीप और तीन पहिया वाहनों के लिए कंट्रोल केबल्स (Control Cables) बनाएगी। इस ऑर्डर की डिलीवरी अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होगी और इसे पूरा होने में कुल 7 साल लगेंगे।

कंपनी ने कहा कि इस समझौते में गुणवत्ता, समयसीमा और कीमत जैसे नियम के बीच तय किए गए हैं।

5 साल में 10x से ज्यादा का रिटर्न

अगर आप इस स्टॉक को पिछले 5 साल से होल्ड कर रहे होते, तो आज आप करोड़पति बन सकते थे। 5 साल पहले इस शेयर की कीमत सिर्फ ₹10.77 थी, जो अब ₹139.80 तक पहुंच गई। यानी कुल रिटर्न 1166% से ज्यादा हुआ। इसे आप सही मायने में मल्टीबैगर स्टॉक (Multibagger Stock) कह सकते हैं।

हालांकि, एक साल में यह शेयर 30% तक टूटा भी है, लेकिन हाल के 5 दिनों में इसमें जबरदस्त 22% की तेजी देखी गई है।

एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? 

Laxmishree Investments के रिसर्च हेड अंशुल जैन का कहना है कि यह स्टॉक अब एक मजबूत आधार पर है और ₹135 का रेसिस्टेंस लेवल दिखा रहा है। अगर यह शेयर इस लेवल को ब्रेक करता है, खासकर ज्यादा वॉल्यूम के साथ तो यह ₹175 तक पहुंच सकता है।

उनका मानना है कि निवेशकों को अभी थोड़ी सावधानी के साथ अगला ब्रेकआउट देखने का इंतजार करना चाहिए।

Remsons Industries के बारे में

Remsons Industries कोई नई कंपनी नहीं है। यह पिछले 50 सालों से ऑटो कंपनियों के लिए पार्ट्स बना रही है।  भारत और विदेशों में इसके ग्राहक हैं। इसका प्रोडक्शन यूनिट गुड़गांव, पुणे, दमन और पार्डी में है। विदेशों में यूके के स्टोरपोर्ट और रेडिच में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
May 15, 2025