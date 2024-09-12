Stock To Watch: Tata Steel समेत आज इन स्टॉक्स में होगा बड़ा एक्शन!

Tata Steel

कंपनी ने UK सरकार के साथ पोर्ट टैलबॉट में अपने ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट के लिए पहले से सहमत £500 मिलियन अनुदान पर समझौता कर लिया है। £1.25 बिलियन का ये प्रोजेक्ट तीन साल के अंदर चालू होने की उम्मीद है और इससे 5,000 नौकरियों को बचाने का लक्ष्य है।

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL)

कंपनी ने ₹2,212 करोड़ का इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश मंजूर किया और अपनी हाल ही की बोर्ड बैठक के बाद एक नए CFO की नियुक्ति की। ये निवेश विशाख रायपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट को फंड करेगा, जिसमें विशाखापत्तनम से रायपुर तक की पाइपलाइन और कांताबांजी में एक नया डिपो शामिल है।

Bharat Petroleum Corporation (BPCL)

कंपनी की यूनिट और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) को अबू धाबी में सुप्रीम काउंसिल फॉर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स (SCFEA) के जरिए एक प्रोडक्शन कंसेशन प्राप्त हुआ है। ये मार्च 2019 में Urja Bharat Pte Limited (UBPL) को दिए गए एक्प्लोरेशन और प्रोडक्शन कंसेशन के बाद और एक्प्लोरेशन फेज की सफल समाप्ति के बाद हुआ है।

Adani Ports

कंपनी गुजरात के कांडला पोर्ट पर एक मल्टीपर्पस बर्थ का विकास करेगी, जिसने DPA के साथ एक कंसेशन डील पर हस्ताक्षर किए हैं। नया बर्थ मल्टीपर्पस कार्गो को संभालेगा और FY27 में चालू होने की उम्मीद है।



Route Mobiles

12 सितंबर यानि कल इस स्टॉक में बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। कंपनी की ओर से एक्सचेंज फाइलिंग में बताया गया है कि Route Mobiles की प्रमोटर कंपनी Proximus Opal OFS के जरिए हिस्सेदारी बेचने का प्लान बना रही है। Route Mobiles की प्रमोटर कंपनी 12-13 सितंबर को Offer for Sale के जरिए कंपनी में 38 लाख शेयर या 6.03 प्रतिश हिस्सेदारी बेचने का प्लान बनाया है। ओएफएस का फ्लोर प्राइस बिना किसी छूट के 1,635 रुपये प्रति शेयर है।

Aurobindo Pharma

कंपनी ने एक्सचेंज पर जारी जानकारी में बताया कि Lidocaine Hydrochloride इंजेक्शन को मंजूरी मिल गई है।