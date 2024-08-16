Stock To Watch: जानिए 16 अगस्त को कौन-कौन से स्टॉक्स पर रहेगी बाज़ार की नजर !

Hindustan Zinc: हिंदुस्तान जिंक, जो वेदांता समूह की कंपनी है, वर्तमान वित्तीय वर्ष में अपने शेयरधारकों को 8,000 करोड़ रुपये का विशेष लाभांश देने की योजना बना रही है। कंपनी का बोर्ड मंगलवार को इस विशेष लाभांश भुगतान को मंजूरी देने के लिए बैठक करेगा। सूत्रों के अनुसार, कुल राशि का लगभग 2,400 करोड़ रुपये या 30% केंद्रीय सरकार को लाभ पहुंचाएगा और इसके गैर-कर राजस्व में योगदान करेगा।

advertisement

Suzlon Energy: सुजलॉन एनर्जी का संचालन और रखरखाव कंपनी रेनोम का अधिग्रहण उसे अपने बाजार हिस्से को बढ़ाने और नए बाजारों में विस्तार करने में मदद करेगा। यह पवन टरबाइन निर्माता हाल ही में रेनोम एनर्जी सर्विसेज में 76% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की, जो देश की सबसे बड़ी मल्टी-ब्रांड नवीकरणीय ऊर्जा संचालन और रखरखाव सेवा कंपनी है।

Also Read: रेखा झुनझुनवाला संभाल रही हैं RJ की विरासत, कई स्टॉक्स ने पिछले 2 साल में दिया जबरदस्त रिटर्न

Glenmark Pharmaceuticals: ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने अपनी वित्तीय पहली तिमाही में 340.27 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही के मुकाबले 127% की वृद्धि है। कंपनी ने बताया कि यह वृद्धि उसके औषधियों की मजबूत मांग और लागत में मामूली कमी के कारण हुई। संचालन से राजस्व 3,244.19 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.9% अधिक है।

Hindustan Aeronauticals: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने Q1FY25 में 76.5% की वार्षिक वृद्धि के साथ 1,437.14 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया। इस तिमाही की कुल आय 17.54% बढ़कर 5,083.85 करोड़ रुपये हो गई।

Vedanta: वेदांता ने बुधवार को हिंदुस्तान जिंक (HZL) के लिए ऑफर फॉर सेल (OFS) प्रस्ताव को बढ़ाया और अब इसका इरादा HZL के जारी और चुकता शेयर पूंजी का 3.31% बेचना है, पहले यह 2.6% था।

SpiceJet: स्पाइसजेट ने जून 2024 में समाप्त पहली तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में 20% की कमी दर्ज की, जो 158 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 198 करोड़ रुपये था। संचालन से राजस्व 15% गिरकर 1,708 करोड़ रुपये हो गया।

Tata Steel: टाटा स्टील ने अपने सिंगापुर स्थित सहायक कंपनी T Steel Holdings Pte में लगभग 116 करोड़ शेयरों का अधिग्रहण 182 मिलियन डॉलर में किया।

Hinduja Global Solutions: हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस ने Q1 FY25 में अपने समेकित लाभ में कई गुना वृद्धि दर्ज की, जो 161.5 करोड़ रुपये रहा। पिछले वर्ष की समान अवधि में इसका लाभ 16.64 करोड़ रुपये था।

Ola Electric: ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने अप्रैल-जून तिमाही में 347 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध घाटा दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 267 करोड़ रुपये था। हालांकि, इसकी संचालन से राजस्व 32.26% बढ़कर 1,644 करोड़ रुपये हो गया।