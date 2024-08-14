scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ाररेखा झुनझुनवाला संभाल रही हैं RJ की विरासत, कई स्टॉक्स ने पिछले 2 साल में दिया जबरदस्त रिटर्न

रेखा झुनझुनवाला संभाल रही हैं RJ की विरासत, कई स्टॉक्स ने पिछले 2 साल में दिया जबरदस्त रिटर्न

झुनझुनवाला ने मात्र 5,000 रुपये की प्रारंभिक निवेश को अरबों डॉलर में बदल दिया। जो निवेश राकेश झुनझुनवाला ने किया था वो अब उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला संभालती हैं।

Advertisement
Aryan Jakhar
Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Aug 14, 2024 17:48 IST

आज, दो साल पहले, भारतीय शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला (RJ) का 62 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। उनकी विरासत आज भी जीवित है, और लाखों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। झुनझुनवाला ने मात्र 5,000 रुपये की प्रारंभिक निवेश को अरबों डॉलर में बदल दिया। जो निवेश राकेश झुनझुनवाला ने किया था वो अब उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला संभालती हैं।

advertisement

Also Read: Stock Market: IT शेयरों में बढ़त से Sensex, Nifty मामूली बढ़त के साथ हुए बंद

वर्तमान में, RJ परिवार के पास 6 अरब डॉलर या लगभग 50,563 करोड़ रुपये के शेयर हैं। यह आंकड़ा जुलाई-सितंबर 2022 के अंत में 33,942.63 करोड़ रुपये था। उनके पोर्टफोलियो में टाइटन कंपनी, स्टार हेल्थ, टाटा मोटर्स, कोंकॉर्ड बायोटेक, मेट्रो ब्रांड्स और एनसीसी जैसी प्रमुख कंपनियाँ शामिल हैं।

झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में से चार कंपनियों ने उनकी मृत्यु के बाद 100 प्रतिशत से अधिक रिटर्न दिया है। उदाहरण के लिए, एनसीसी ने 393 प्रतिशत रिटर्न दिया, जबकि केनरा बैंक ने 131 प्रतिशत रिटर्न दिया। टाइटन कंपनी ने 37 प्रतिशत रिटर्न दिया, जबकि स्टार हेल्थ में 16.76 प्रतिशत की गिरावट आई है।

राकेश झुनझुनवाला को उनके 'मिडास टच' के लिए जाना जाता था। उन्होंने कहा था कि जोखिम लेना जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने अपने निवेश में कई बार गलतियाँ की, लेकिन उनसे सीखने का महत्व समझा। उनकी प्रसिद्ध उक्ति थी, "जब अंधेरा हो, तो मत भूलो कि सुबह से पहले अंधेरा होता है।"

उनकी निवेश रणनीतियाँ आज भी नए निवेशकों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। झुनझुनवाला का जीवन और उनके सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि धैर्य और समझदारी से निवेश करना कितना महत्वपूर्ण है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 14, 2024