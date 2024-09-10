scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStock To Watch: आज बाजार खुलते ही इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है बड़ा एक्शन!

Stock To Watch: आज बाजार खुलते ही इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है बड़ा एक्शन!

बाजार खुलते ही किन स्टॉक्स पर असर देखने को मिल सकता है?

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 10, 2024 06:51 IST
Vedanta Share
वेदांता के शेयरों पर निवेशक नजर रख सकते हैं। इसकी वजह है कि ये स्टॉक मंगलावर यानी 10 सितंबर 2024 को डिविडेंड के लिए एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने वाले हैं। Vedanata के बोर्ड ने इस महीने की शुरुआत में ही फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 20 रुपये प्रति शेयर के तीसरे अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया था।

IREDA Share
ईरेडा की ओर से जानकारी दी गई है कि उसकी SJVN और GMR Energy के साथ नेपाल में एक प्रोजेक्ट के लिए भागेदारी हुई है। कंपनी की ओर से बताया गया है कि उसने SJVN और  GMR Energy के साथ एक शुरुआती समझौते पर साइन किए हैं। ये समझौता नेपाल में 900 मेगावॉट का अपर करनाली हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए है। 

Ahluwalia Contracts India Share
कंपनी का शेयर सोमवार को आधा प्रतिशत बढ़कर 1196 रुपये के भाव पर बंद. कंपनी ने बताया कि Signature Global से 1307 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला.

PNB Housing Finance Share
 कंपनी का शेयर 5 प्रतिशत बढ़कर 1078 रुपये के भाव पर बंद, आखिरी के 5 मिनट में शेयर तूफानी तेजी से बढ़ा. कंपनी ने बाजार बंद होने के बाद बताया कि 2500 करोड़ रुपये के एनसीडी को मंजूरी मिल गई है.

Easy Trip Planners Share
कंपनी का शेयर 2 प्रतिशत बढ़कर 41 रुपये के भाव पर बंद. कंपनी ने एक्सचेंज पर जारी जानकारी में बताया कि बोर्ड बैठक 13 सितंबर को होने वाली है. इस बैठक में नई कंपनी की खरीदारी पर विचार होगा.

DAPS Advertising ने भी प्रति शेयर 0.15 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया है और साथ ही Manali Petrochemicals ने भी प्रति शेयर 0.75 रुपये के डिविडेंड की घोषणा की है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
