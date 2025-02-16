Stock to BUY: 1 हफ्ते में 10% गिर गया स्टॉक, अब Nuvama ने दी खरीदने की सलाह, 55 रुपये से कम है शेयर की कीमत

Stock to BUY: शेयर बाजार में ऐसे कई शेयर हैं जिन्हें अगर सही समय पर खरीदा जाए तो वो आपको मुनाफा दे सकते हैं। ब्रोकरेज Nuvama ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की कंपनी Motherson Sumi Wiring India Ltd पर BUY कॉल दिया है।

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस भी बताया है। हालांकि पिछले 1 हफ्ते में यह शेयर करीब 10% टूटा है। जानिए ब्रोकरेज ने क्यों दी खरीदने की सलाह और यह स्टॉक अब किस लेवल तक जा सकता है।

advertisement

Motherson Sumi Wiring India Share Price Target

ब्रोकरेज नुवामा ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 83 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी की इंडस्ट्री में 55% बाजार हिस्सेदारी है और कंपनी ऑपरेशनल एफ़िकेसी और EV कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने पर काफी काम कर रहा है।

ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी के लिए ICE वाहनों की तुलना में EV कंटेंट क्रमशः PV/2W में ~2x/4x अधिक है। ब्रोकरेज ने कहा कि स्टॉक 24x FY27E PE पर आकर्षक है।

Motherson Sumi Wiring India Share Price

बीते शुक्रवार को कंपनी का शेयर एनएसई पर 2.69% या 1.38 रुपये गिरकर 50 रुपये पर रहा तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.57% या 1.32 रुपये की तेजी के साथ 49.97 रुपये पर रहा।

Motherson Sumi Wiring India Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 9.7% टूटा है। वहीं पिछले 2 हफ्ते में स्टॉक करीब 11 प्रतिशत टूटा है।

वहीं पिछले 1 महीने की बात करें तो इस दौरान शेयर 9 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 17 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 27 प्रतिशत से अधिक टूटा है। सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 28 प्रतिशत से अधिक और पिछले 2 साल में 3 प्रतिशत टूटा है।

Motherson Sumi Wiring India Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने आखिरी बार अगस्त 2024 में 0.80 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2023 में 0.65 रुपये का डिविडेंड और अगस्त 2022 में 0.85 रुपये का डिविडेंड दिया था।

