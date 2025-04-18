Stock to BUY: सब्र रखिए, 27% ऊपर जाएगा ये ‘हीरो’ स्टॉक! दिग्गज ब्रोकरेज ने कह दी ये बड़ी बात

Stock to BUY: गुड फ्राइडे के कारण आज शेयर बाजार बंद है। अब स्टॉक मार्केट सोमवार 21 अप्रैल को खुलेगा। आपके पास आज मिलकर 3 दिन का अच्छा समय है जिसमें आप अपनी रणनीति तैयार कर सकते हैं। अगर आप ऐसा स्टॉक खोज रहे हैं जो आपको 1 साल के अंदर मोटा मुनाफा कमा कर दे आपके लिए यह खबर जरूरी हो सकती है।

दरअसल ब्रोकरेज फर्म Religare Broking ने गुरुवार 17 अप्रैल को एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें ब्रोकरेज ने 2 व्हीलर बनाने वाली दिग्गज कंपनी Hero MotoCorp Ltd पर अपना दांव लगाया है। ब्रोकरेज Religare Broking ने इस कंपनी पर अपनी राय देते हुए शेयर का टारगेट प्राइस बताया है। चलिए डिटेल में जानते हैं।

Hero MotoCorp पर Religare Broking की राय

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कंपनी नए लॉन्च, ब्रांड निर्माण और रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में ग्रोथ को टारगेट कर रही है - खासकर हार्ले-डेविडसन के साथ - जिससे संयुक्त प्रोडक्ट ग्रोथ और प्रीमियम बाजारों तक पहुंच संभव हो सके।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि कंपनी अपने VIDA ब्रांड के साथ EV बाजार में विस्तार कर रही है और VIDA V1 और V2 सीरीज लॉन्च कर रही है जिसका टारगेट एथर एनर्जी और जीरो मोटरसाइकिल के साथ पार्टनरशिप के जरिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में लीडर बनना है।

Hero MotoCorp Share Price Target

ब्रोकरेज ने कहा कि हमारा अनुमान है कि कंपनी का रेवेन्यू, EBITDA और PAT वित्त वर्ष 24-27E के दौरान 10.7%, 13.5% और 14.8% की CAGR से बढ़ेगा। इसलिए ब्रोकरेज ने स्टॉक पर अपनी BUY कॉल बरकरार रखते हुए इसका टारगेट प्राइस ₹4,810 रुपये का रखा है।

ब्रोकरेज ने स्टॉक के 16 अप्रैल वाले करंट मार्केट प्राइस (CMP) 3,782 के आधार पर बताया है कि स्टॉक इस प्राइस से 11 महीने में 27.2% ऊपर 4,810 रुपये तक जा सकता है।

Hero MotoCorp Share Price

गुरुवार 17 अप्रैल को शेयर बीएसई पर 0.24% या 8.90 रुपये टूटकर 3773.45 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.26% या 9.90 रुपये गिरकर 3,772 रुपये पर बंद हुआ।