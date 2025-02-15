Stock To Buy: मुनाफा कमाने के लिए खरीदें ये शेयर, जान लें Target Price

Stocks to BUY: निवेशक गिरते बाजार में मुनाफा कमाने वाले स्टॉक की तलाश कर रहे हैं। अब यह तलाश खत्म हुई, क्योंकि HDFC सिक्योरिटीज ने दो कंपनियों के शेयर को खरीदने की सलाह दी है। HDFC Securities के अनुसार अगले 10 दिन तक इन शेयरों में एक्शन रहेगा। सिक्योरिटीज ने IRB Infra और GMDC को सेलेक्ट किया है। इन स्टॉक के टारगेट प्राइस और स्टॉपलॉस के बारे में जानते हैं।

IRB Infra Share Price Target

IRB Infra स्टॉक करीब 49 रुपये प्रति स्टॉक पर ट्रेड कर रहा है। ब्रोकरेज ने इस स्टॉक को लेकर एक्यूमुलेट करने की सलाह दी है। फर्म ने कहा कि स्टॉक को 49 से 50 रुपये के भाव पर खरीदा जा सकता है। अगले 10 दिन में शेयर 53 रुपये के भाव तक पहुंच सकता है, जो मौजूदा भाव से 11 फीसदी ज्यादा है। फरवरी में अभी तक शेयर 16 फीसदी तक टूट चुका है। शेयर की हिस्ट्री देखें तो अमूमन फरवरी के महीने में स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिया है।

GMDC Share Price Target

गुजरात मिनरल्स के शेयर (GMDC Share) को लेकर ब्रोकरेज ने सकारात्मक रुख अपनाया हुआ है। ब्रोकरेज ने GMDC स्टॉक को 280-271 रुपये के भाव पर खरीदने और स्टॉक को एक्यूमुलेट करने की सलाह दी। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस (GMDC Share Price Target) अगले 10 दिन के लिए 298 रुपये सेट किया है। वहीं, स्टॉक का स्टॉपलॉस 266 रुपये सेट किया है।

ब्रोकरेज का मानना है कि शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव हो रहा है। 1 फरवरी 2025 से अभी तक में शेयर करीब 16 फीसदी गिरा है।12 फरवरी 2025 को स्टॉक 268.00 रुपये पर आ गया जो कि 52 सप्ताह का निचला स्तर है। वहीं, 2 साल में शेयर ने 109 फीसदी का रिटर्न दिया है। बीएसई की वेबसाइट के अनुसार कंपनी का मार्केट कैप 8,600.31 करोड़ रुपये है।