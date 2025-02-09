Stock to Buy: सोमवार को खरीद सकते हैं ये शेयर, यहां जाने Target Price
Stock to Buy on 10th February 2025: 10 फरवरी को मुनाफा कमाने के लिए कौन-से शेयर खरीदे जा सकते हैं? इसके अलावा इन स्टॉक्स का टारगेट प्राइस क्या है? हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे।
Stocks To BUY This Week: सोमवार से स्टॉक मार्केट में मिलाजुला कारोबार देखने को मिल सकता है। इस कारोबार के बीच मुनाफा कमाने के लिए निवेशक ITC, SBI, HAL, CESC, ट्रेंट, JK लक्ष्मी सीमेंट, जोमैटो, भारत फोर्ज, ग्लेनमार्क फार्मा, JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, कैन फिन होम्स और मारुति सुजुकी के शेयर खरीद सकते हैं। मार्केट एक्सपर्ट ने इन स्टॉक को खरीदने की सलाह दी है। आइए, नीचे कुछ शेयर का टारगेट प्राइस जानते हैं।
SBI Share Price Target
मार्केट एक्सपर्ट ने SBI तीसरी तिमाही के बाद शेयर को खरीदने की सलाह दी। कई ब्रोकरेज फर्म ने भी उम्मीद जताई है कि इस हफ्ते स्टॉक में तेजी आ सकती है। एसबीआई के शेयर में शॉर्ट टर्म में उछाल आ सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर का टारगेट प्राइस 800 रुपये से 820 रुपये सेट किया गया।
ITC Share Price Target
मार्केट एक्सपर्ट ने ITC स्टॉक का टारगेट प्राइस 470 रुपये तय किया है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि शेयर में उच्च स्तर पर बुकिंग देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक का टारगेट प्राइस 445 रुपये है।
HAL Share Price Target
HAL के शेयरों में करीब 35 प्रतिशत की गिरावट आई है। ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट ने स्टॉक को खरीदने की सलाह दी और निवेशकों को लंबे समय होल्ड करने के लिए कहा। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि स्टॉक का टारगेट प्राइस 4200 रुपये है।
CESC Share Price Target
CESC शेयर का टारगेट प्राइस 160 रुपये तय किया गया है।
Zomato Share Price Target
मार्केट एक्सपर्ट ने कहा कि जोमैटो के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 243 रुपये सेट किया गया है।
JK Lakshmi Cement Share Price
मार्केट एक्सपर्ट सीमेंट सेक्टर JK Lakshmi Cement स्टॉक एक्शन में है। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को खरीदकर होल्ड करें।
Trent Share Price
मोतीलाल ओसवाल ने Trent शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। निवेशक यह शेयर 5300 रुपये के भाव से खरीद सकते हैं।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।